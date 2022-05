Stuttgart oder HOT 05: Wer krönt sich zum Meister?

Der Höhepunkt in der Premierensaison der Futsal-Bundesliga steht an: Am Sonntag, 29. Mai, machen der Stuttgarter Futsal Club und HOT 05 Futsal im Finale den ersten Meister des Wettbewerbs unter sich aus. Die Stuttgarter genießen aufgrund ihrer besseren Bilanz nach der regulären Saison Heimrecht. Anpfiff ist um 15.15 Uhr in der Stuttgarter SCHARRena, übertragen wird das Endspiel auf DFB-TV und dem Twitch-Kanal des DFB. Auch beim Sender Sky Sport News HD ist die Partie live zu sehen. Tickets für das Endspiel am Sonntag sind lediglich an der Tageskasse in der Stuttgarter Arena erhältlich.

Genau 268 Tage wird es dann her sein, seit das erste Bundesligaspiel am 3. September 2021 zwischen Fortuna Düsseldorf und den HSV-Panthers stattfand. Auf das Premierentor des Düsseldorfers Eike Thiemann, der damit auch für den 1:0-Endstand sorgte, sollten bis zum großen Finale 606 weitere Treffer in der regulären Saison und den Playoffs folgen.

"Hochklassiges Endspiel"

Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung, blickt positiv auf die bisherige Spielzeit zurück: "Ich kann allen Beteiligten nur zu einer großartigen ersten Saison in der Futsal-Bundesliga gratulieren. Gerade in der aktuellen Zeit mit der Corona-Pandemie ist es nicht selbstverständlich, dass ein solcher Wettbewerb ohne größere Schwierigkeiten über die Bühne geht. Besonderer Dank gilt vor allem den Vereinen und insbesondere den Spielern. Denn sie haben Woche für Woche genau das aufs Parkett gebracht, was Sport und gerade den Futsal ausmacht: Dynamische, spannende und torreiche Partien, ohne im sportlichen Wettkampf Fairplay und Respekt für den Gegner zu vergessen. Jetzt freue ich mich auf ein hochklassiges und hoffentlich bis zur letzten Sekunde spannendes Endspiel."

Eine hochkarätigere Paarung dürfte im deutschen Futsal aktuell kaum zu finden sein. Schließlich stehen sich mit Stuttgart und den 05ern das beste bzw. zweitbeste Team der regulären Saison gegenüber. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir uns für das Finale qualifiziert haben", sagt Michal Salak, Trainer des Teams aus Hohenstein-Ernstthal. "Unser Team hat sich im Saisonverlauf bis hin zur Meisterrunde insgesamt sehr positiv entwickelt." Auch HOT 05-Kapitän Christopher Wittig freut sich auf das Endspiel: "Es ist eine Ehre, das erste Finale der Futsal-Bundesliga zu bestreiten. Mit 39 Punkten nach der Hauptrunde und unseren guten Spielen im Viertel- und Halbfinale der Meisterrunde sowie unserem stets fairen und disziplinierten Auftreten haben wir uns den Einzug ins Finale verdient."

Zwei Top-Teams im Kampf um die Meisterschale

Ein Blick auf die Statistiken verrät: Torreich dürfte das Endspiel in jedem Fall werden. Denn Hohenstein-Ernstthal stellt mit seinen 91 erzielten Treffern in der regulären Saison die beste Offensive der Futsal-Bundesliga. Der Stuttgarter Futsal Club belegt mit 71 eigenen Toren den dritten Platz in dieser Rangliste. Für das Finale ist die Zielsetzung klar: "Erster zu werden, ist das Ziel eines jeden Sportlers", sagt Trainer Vujkan Vukmirovic. "In der regulären Saison ist uns das bereits gelungen, was wir jetzt mit einem Sieg im Endspiel krönen und uns in die Geschichtsbücher der Futsal-Bundesliga eintragen wollen." Stuttgarts Spielführer Sasa Babic sagt: "Mit dem Einzug ins Finale ist für uns ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Direkt im ersten Jahr im Endspiel zu stehen, ist klasse. Und dann auch noch zuhause!"

Für den Stuttgarter Futsal Club wäre ein Erfolg im Finale gleichbedeutend mit dem ersten Titel in der noch jungen Vereinsgeschichte. HOT 05 könnte mit dem Gewinn der Futsal-Bundesliga eine Serie fortsetzen: Schließlich war das Team von Michal Salak bereits 2018 und 2020 Deutscher Futsal-Meister. In diesem Jahr könnte der dritte Titel binnen fünf Jahren folgen.

Wer das Endspiel gewinnt, ist nicht nur Premierenmeister der Futsal-Bundesliga, sondern darf auch die eigens für den Wettbewerb angefertigte Meisterschale in die Höhe halten. Enthüllt wird diese am Vortag des Finals auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB, wo sich weitere Inhalte und Informationen rund um die Futsal-Bundesliga und das anstehende Finale finden.

