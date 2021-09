Sturmjuwel Moukoko ist auch "Spieler des Lettland-Spiels"

Nicht nur auf dem Platz schnürt Youssoufa Moukoko Doppelpacks, auch beim Voting zum Spieler des Spiels ist der Torjäger der deutschen U 21-Nationalmannschaft schon zum zweiten Mal in Folge ganz vorne. Nach seiner Wahl zum Man of the Match beim 6:0 gegen San Marino steht das BVB-Sturmjuwel auch nach der EM-Qualifikationspartie in Lettland in der Gunst der Fans ganz weit oben.

Kein Wunder, denn der erst 16-Jährige erzielte beim 3:1 in Riga den so wichtigen Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1, der dem Spiel die Wende brachte. Für die Fans war es daher klar, wer Spieler des Lettland-Spiels war. 47,2 Prozent votierten für Moukoko, der damit deutlich vor Schalkes Torschütze Malick Thiaw (12,7 Prozent) und Angelo Stiller (8,2) von der TSG Hoffenheim, der in Riga ebenfalls getroffen hatte, lag.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Fans fürs Mitmachen!