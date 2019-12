Streichsbier vor EM-Quali: "Schnell unseren Rhythmus finden"

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft startet heute (ab 13 Uhr) in Schottland mit drei Spielen in sieben Tagen in die EM-Qualifikation. Auftaktgegner der ersten Qualifikationsrunde ist in Glasgow Andorra. Am Samstag (ab 13 Uhr) trifft die Mannschaft von DFB-Trainer Guido Streichsbier in Greenock auf Belarus, ehe zum Abschluss des Miniturniers am 15. Oktober (ab 20.05 Uhr) in Glasgow der Vergleich mit Gastgeber Schottland ansteht. Zum deutschen Aufgebot zählen zwei Torhüter und 18 Feldspieler.

Die deutsche Startelf: Ramaj - Asta, Jäkel, Ehlers, Kurt - Dajaku, Krauß (C), Samardzic, Tauer, Schönfelder - Müller.

"Bei der ersten Qualifikationsrunde in Schottland geht es darum, dass wir schnell unseren Rhythmus finden und so wie im September als Team auftreten", sagt Streichsbier: "Wir gehen die Aufgabe in Schottland mit dem Ziel an, uns eine sehr gute Ausgangslage für die Auslosung der Eliterunde im Dezember zu schaffen."

In der Eliterunde geht es dann um die Tickets für die U 19-EURO, für die sich die besten acht europäischen U 19-Teams qualifizieren. Die EM findet vom 19. Juli bis 1. August 2020 in Nordirland statt.

[dfb]