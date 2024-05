Zu Gast in Köln: Torsten May, Janus Fröhlich und Toni Schumacher (v.l.n.r.)

Stimmungsvoller Saisonstart im Schatten des Kölner Doms

Die Blindenfußball-Bundesliga ist in die neue Saison gestartet. Bei perfekten äußeren Bedingungen stiegen am Samstag und Sonntag auf dem Kölner Roncalliplatz die ersten Partien der europaweit einzigartigen Spielrunde für blinde und sehbehinderte Menschen. Den Rahmen boten die Fußball-Inklusionstage, die von der DFB-Stiftung Sepp Herberger gemeinsam mit der Stadt Köln, dem Fußball-Verband Mittelrhein und dem 1. FC Köln ausgerichtet wurden. Acht Teams, darunter erstmals Fortuna Düsseldorf als eigenständige Mannschaft, machten sich im Herzen der Rheinmetropole auf den Weg zum Gewinn der Meisterschaftsplakette, die am abschließenden Spieltag am 21. September in Darmstadt überreicht wird.

Besondere Aufmerksamkeit genoss die Auftaktpartie der Sportfreunde BG Blista Marburg. Immerhin gehen die Hessen als Titelverteidiger an den Start und wissen mit Taime Kuttig den im vergangenen Jahr zum besten Spieler gekürten Akteur sowie mit Alican Pektas einen Toptorjäger in ihren Reihen. Letzterer machte auch gleich mal eine Ansage im besten Sinne: Pektas schnürte beim 4:0-Auftaktsieg gegen den ABSV/VSC Wien einen Dreierpack. Das zwischenzeitliche 3:0 markierte Kuttig. Auf Seiten der Wiener kamen Asmine Traore und Pauline Nomy zu einigen Abschlüssen, ein Treffer blieb ihnen jedoch verwehrt.

Ehrgeiziger Titelverteidiger aus Marburg

Wie viel Ehrgeiz im Marburger Team lodert, machten Pektas und Kuttig anschließend klar: "Wir können deutlich besser spielen", meinte Kuttig und auch Pektas zeigte sich selbstkritisch: "Ein Dreierpack zum Start schadet nie. Es hätten aber sicherlich mehr Treffer werden können. Ich hatte ja acht, neun Abschlüsse. Die waren teilweise recht unpräzise", erklärte er. Dass es dreimal sehr präzise zuging, war den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern am Kunstrasen-Court jedoch nicht entgangen. Das Tor zum 4:0-Endstand war dabei beispielhaft. Einmal mehr hatte Pektas an der rechten Bande gelauert und nach einem Zuspiel mit dem Ball eng am Fuß Tempo aufgenommen. Diesem Antritt und dieser Dynamik hatte niemand etwas entgegenzusetzen und der Genauigkeit seines Torschusses dann auch der Wiener Keeper nicht.

Im zweiten Match der Marburger, dem einzigen Spiel am Sonntagvormittag, ließ dann mit Nico Rother ein weiterer Akteur den Titelverteidiger jubeln. Er traf gegen Fortuna Düsseldorf per Sechsmeter zum 1:0. Dieser stramme Schuss unter die Latte blieb der einzige Treffer der Partie und machte Marburg zum zweifachen Sieger. Zweifellos wird das Team auch bei den kommenden Spieltagen der von DFB-Stiftung Sepp Herberger gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) sowie dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) ausgerichteten Serie in Ingolstadt (15./16. Juni), Hamburg (20./21. Juli), Dortmund (24./25. August) und Darmstadt (21. September) Akzente setzen und für bleibende Eindrücke sorgen.

Torwartlegende Toni Schumacher beeindruckt vom Blindenfußball

Besondere Eindrücke nahmen auch die Teilnehmer der Demonstrationseinheit im Blindenfußball mit. Die Torwartlegende Toni Schumacher, der einstige Weltklasseboxer Torsten May und Musiker Janus Fröhlich versuchten sich mit blickdichten Brillen ausgestattet für einige Minuten auf dem Platz. "Für mich war es unfassbar schwierig, den Ball richtig zu treffen. Wenn man dann erlebt, was die Spielerinnen und Spieler hier leisten, kann man nur staunen", meinte Schumacher. Auch Tina Theune, ehemalige Nationaltrainerin und Kuratoriumsmitglied der DFB-Stiftung Sepp Herberger, verfolgte das stimmungsvolle Geschehen im Schatten des Doms.

Dazu gehörte auch das 2:0 des MTV Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf, das Routinier und Nationalmannschaftskapitän Alexander Fangmann mit seinen beiden Treffern sicherte. Der MTV agierte über weite Strecken überlegen, doch Doran Haji, Fangmann und Vedat Sarikaya scheiterten mehrfach aus aussichtsreicher Position. Pech hatte Sarikaya, der aus wenigen Metern nur den Pfosten traf. Für eine faustdicke Überraschung sorgte derweil der FC Schalke 04. Die Gelsenkirchener bezwangen den favorisierten FC St. Pauli durch einen Last-Minute-Treffer mit 3:2-Toren. Dabei hatten die Kiezkicker mit dem frühen Tor von Paul Ruge einen perfekten Start erwischt. Doch per Strafstoß glich Schalke durch Ali Cavdar aus. Und der Schütze legte auch noch das 2:1 nach. Thoya Küster antwortete für die Hamburger, die fortan auf den Siegtreffer drängten. Den machte allerdings Cavdar auf der Gegenseite. Und das 15 Sekunden vor Schluss, was geballten Jubel auslöste.

Borussia Dortmund mit höchstem Sieg des Spieltags

So spannend machte es Borussia Dortmund nicht. Das Team aus dem Ruhrgebiert feierte einen 9:0-Kantersieg gegen den FC Ingolstadt. Zum Mann des Spiels avancierte dabei Zugang Jonathan Tönsing, dem fünf Treffer gelangen.

"Dieser Auftaktspieltag bot packende Partien mit beeindruckenden Leistungen, die Lust auf mehr machen", zog Nico Kempf, stellvertretender Geschäftsführer der DFB-Stiftung Sepp Herberger eine positive Bilanz. Unterstützt wird die Blindenfußball-Bundesliga auch in diesem Jahr von der Deutschen Telekom, Volkswagen und VANDA Pharmaceuticals.

Die Ergebnisse

SF Blau-Gelb Blista Marburg – VSC / ABSV Wien 4:0

MTV Stuttgart - Fortuna 95 Düsseldorf 2:0

FC Schalke 04 – FC St. Pauli 3:2

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04 9:0

Fortuna 95 Düsseldorf – SF Blau-Gelb Blista Marburg 0:1

[dfb]