Spielten gemeinsam in New York: Franz Beckenbauer (l.) und Pelé

Stimmen zum Tod von Pelé: "Der Fußball wird auf ewig Dir gehören!"

Die Fußballwelt trauert um den dreimaligen brasilianischen Weltmeister Pelé. DFB-Ehrenspielführer Franz Beckenbauer äußert sich zum Tod seines Wegbegleiters und Freundes, auch Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus huldigt der brasilianischen Fußball-Ikone. DFB.de hat die wichtigsten deutschen Stimmen zusammengefasst:

DFB-Ehrenspielführer Franz Beckenbauer: "Der Fußball hat heute den Größten seiner Geschichte verloren - und ich einen einzigartigen Freund. Geboren in Tres Coracoes, hatte Pelé drei Herzen: Für den Fußball, für seine Familie und für alle Menschen. Einer, der mit den Sternen spielte und immer auf dem Boden geblieben ist. Ich ging 1977 in die USA, da ich unbedingt mit Pelé bei Cosmos New York in einer Mannschaft spielen wollte. Diese Zeit an seiner Seite war eines der größten Erlebnisse meiner Karriere. Wir wurden zusammen auf Anhieb US-Meister, und Pelé nannte mich daraufhin nur noch seinen Bruder. Das war eine unvorstellbare Ehre für mich. Der Fußball wird auf ewig Dir gehören! Du wirst immer bleiben. Danke für Dein Spiel, O Rei!"

DFB-Ehrenspielführer Lothar Matthäus: "Er war eine große Persönlichkeit, ein Vorbild für alle und vor allem immer ein Mensch, der Freude und Liebe ausgestrahlt hat und dem Fußball so viel gegeben hat. Auch mir. Ich habe ihn 1969 als Kind in Herzogenaurach das erste Mal kennenlernen dürfen, als er mit dem FC Santos bei Puma war, und habe mein erstes Autogramm mit nach Hause genommen. Die Freundschaft zwischen ihm und Franz Beckenbauer hat auch mich ein bisschen näher zu Pelé gebracht. Er hatte immer ein offenes Ohr und war auf dem Fußballplatz der Beste, den es je gab. Ruhe in Frieden und alles Gute an seine Familie. Ich bin stolz, dass ich dich persönlich kennenlernen durfte. Tschüss, Pelé."

1. Vizepräsident DFL Hans-Joachim Watzke: "Pelé war einer der größten Spieler aller Zeiten. Ein herausragender Fußballer und ein großartiger Mensch. Bescheiden, immer da für seine Mitmenschen. Sein Tod ist ein riesiger Verlust für die Fußballfamilie. Wir alle sind in Gedanken bei ihm, bei seiner Familie, bei all seinen Fans in Brasilien und überall auf der Welt."

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident FC Bayern München: "Ich werde nie vergessen, wie ich bei der WM 1970 vor dem Fernseher gesessen bin und genauso wie die ganze Welt diesen einmaligen Spieler bestaunt habe: Wie aus einem anderen Universum! Pelé war ein Geschenk - ein Geschenk an die gesamte Fußballfamilie."

Oliver Kahn, Vorstandschef FC Bayern München: "Pelé ist eine Persönlichkeit aus über 1000 Toren - und noch viel mehr: Er hat Generationen von Fans auf der ganzen Welt inspiriert und begeistert, auf und außerhalb des Spielfelds. Selbst Menschen, die ihn nie live spielen gesehen haben, wissen um seine einzigartige Magie. Pelé ist einer der wenigen Unsterblichen unserer Zeit."

Ex-Nationalspieler Mesut Özil: "Ich bin sicher, dass der "Heaven FC" mit Maradona und Pelé auf ewig unbesiegbar sein wird."

Ex-Nationalspieler Cacau: "Ruhe in Frieden König Pelé. Obwohl ich dich nie kennengelernt habe, hast du mich zutiefst inspiriert. Deine Ziele, deine Freude auf dem Spielfeld und vor allem deine Einstellung abseits des Spielfeldes, dein Respekt, deine Begeisterung und Demut. Wie du der Diskriminierung begegnet bist und immer wieder mit deiner Einstellung und deinen Ergebnissen gezeigt hast, wozu du fähig bist, ach ... wie du mich inspiriert hast. Auch wenn du mit vielen verglichen wurdest, hast du nie mit Lob für jeden einzelnen gespart, das macht dich unvergleichlich. Ich danke dir für dein Vermächtnis. Unerreichbar. Pelé Eterno."

IOC-Präsident Thomas Bach: "Mit Pelés Tod hat die Welt eine große Sport-Ikone verloren. Wie ich selbst erfahren konnte, glaubte er fest an die olympischen Werte und war ein stolzer Träger des olympischen Feuers. Es war ein Privileg, ihm den Olympischen Orden zu verleihen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und der globalen Fußball-Gemeinschaft."

[dfb/sid]