Stimme für BNG2027 unterstützt Entwicklung des Frauenfußballs weltweit

Zum diesjährigen FIFA-Kongress - es ist der 74. in der Geschichte des Weltfußballverbandes - kommen die mittlerweile 211 Mitgliedsverbände der FIFA in Bangkok zusammen. Auf der Tagesordnung steht eine Reihe wichtiger Themen, die sich auf die Zukunft des globalen Fußballs auswirken, nicht zuletzt auch die des Frauenfußballs.

Erstmalig wird der FIFA-Kongress den Ausrichter der nächsten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft bestimmen. Damit sind die Mitgliedsverbände, die den Fußball in seiner Gesamtheit repräsentieren, zum ersten Mal überhaupt aufgefordert, darüber zu entscheiden, wo die nächste Ausgabe des größten Fußballturniers der Welt in 2027 stattfinden soll.

Die siegreiche Bewerbung wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, die weitere Entwicklung des Frauenfußballs weltweit zu gewährleisten und die FIFA bei der Verwirklichung ihrer ambitionierten Ziele zu unterstützen.

Popularität hat rasant zugenommen

Zuletzt hat die Popularität des Frauenfußballs rasant zugenommen. Die Zahl der Aktiven steigt und auch das Engagement der Fans wird immer größer und intensiver. Dies wiederum hat zu einem verstärkten kommerziellen Interesse und damit steigenden Einnahmen geführt, die für die Entwicklung des Spiels und die Sicherung seiner selbsttragenden Zukunft entscheidend sind.

Die Frauen-WM ist ein sportlich exzellenter Wettbewerb, der für weltweite Sichtbarkeit steht. Das Beste, was der Fußball zu bieten hat, nicht nur als Sport, sondern auch als soziale Kraft für einen positiven Wandel, der die Entwicklung des Frauenfußballs vorantreibt.

Vor diesem Hintergrund hat BNG2027 seine Vision für die Ausrichtung der FIFA Frauen-WM 2027 entwickelt. Vor allem soll sichergestellt werden, dass eine von BNG2027 ausgerichtete FIFA-WM zum Beschleuniger für die Förderung des Frauenfußballs in allen 211 Mitgliedsverbänden wird. Über zwei Jahre lang haben RBFA, KNVB und DFB unermüdlich an einer Bewerbung gearbeitet, die alle Elemente vereint, die erforderlich sind, um diese FIFA Frauen-WM 2027 zur besten aller Zeiten zu machen.

Zwei Säulen der Bewerbung

Eine Bewerbung, die auf zwei Säulen basiert: Die erste Säule zielt darauf ab, auf Management- und operativer Ebene ein exzellentes Turnier zu veranstalten. Dazu gehört, den Spielerinnen perfekte Bedingungen für optimale Leistungen zu bieten, und den Fans alle ihre Bedürfnisse und Wünsche in Bezug auf Sicherheit, Unterkunft, Reiseerlebnis und Gastfreundschaft zu erfüllen. Mitentscheidend dafür ist die Konzeption eines "kompakten" Turniers, bei dem alle Spiele in einem kleinen Umkreis um die Grenzen der drei Länder ausgetragen werden. So werden sich im Rahmen eines umweltfreundlichen Turniers die Reisestrapazen für alle Beteiligten in Grenzen halten.

Die zweite Säule konzentriert sich auf die Frage, wie eine von BNG2027 ausgerichtete WM für die Entwicklung des Frauenfußballs über die Grenzen Belgiens, der Niederlande und Deutschlands hinaus genutzt werden kann, so dass alle 211 Mitgliedsverbände der FIFA von den Vorteilen profitieren können, während sie ihre eigenen nationalen Ambitionen für den Frauenfußball vorantreiben. Der geplante kommerzielle Erfolg einer BNG2027-Weltmeisterschaft wird neben der Durchführung von maßgeschneiderten Entwicklungsprogrammen eine zentrale Rolle dabei spielen. Diese beiden Schlüsselelemente in Verbindung mit der Sichtbarkeit des Wettbewerbs selbst werden dazu beitragen, Millionen von Mädchen und jungen Frauen weltweit für Fußball zu begeistern und neue Fans hinzuzugewinnen, was wiederum ein entscheidender Katalysator für weitere Entwicklungsschritte ist.

Die Erstellung dieser ambitionierten Bewerbung war nur mit dem vollen Engagement und der Unterstützung der drei nationalen Regierungen, der Host Cities und weiterer Stakeholder möglich. Alle tragen einen wichtigen Anteil und stehen deswegen auch zu 100 Prozent hinter der Bewerbung von BNG 2027, und sie werden auch weiterhin eine entscheidende Rolle spielen, sollte BNG2027 den Zuschlag für die Ausrichtung erhalten.

