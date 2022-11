Stiftungen: Kuratorien tagen in Frankfurt

Mit einem Etat von summiert mehr als 3,5 Millionen Euro finanzieren die DFB-Stiftung Egidius Braun und die DFB-Stiftung Sepp Herberger soziale und karitative Projekte in Deutschland und international insbesondere in Mexiko und der Ukraine. Unter der Leitung von DFB-Präsident Bernd Neuendorf fanden am Donnerstag auf dem DFB-Campus die Sitzungen beider Stiftungskuratorien statt, bei denen die Haushalte für das Jahr 2023 jeweils einstimmig bewilligt wurden.

"Der Krieg hat die Ukraine vereint", sagte Olena Noah zum Ende ihres halbstündigen Berichts. Per Mobiltelefon war die Mitarbeiterin der ukrainischen Caritas aus einem Flüchtlingslager in der Nähe Kiews der Sitzung der DFB-Stiftung Egidius Braun zugeschaltet gewesen. Rudi Völler, Nia Künzer, Toni Schumacher, Heribert Bruchhagen, Volker Bouffier und alle anderen Kuratoriumsmitglieder hörten gebannt zu, wie die junge Ukrainerin über die Lage im kriegsgeschüttelten Land berichtete. Etwa darüber, dass die Mutter-Kind-Zentren der Caritas inzwischen mit Binnenflüchtlingen aus der Ostukraine überfüllt seien. Olena Noah berichtete manchmal verzweifelt, manchmal voller Zuversicht.

Ukraine-Hilfe: 500 Euro Prämie für 490 Vereine

Organisiert durch die Stiftung und durch verschiedene Zuwendungen sind seit März Lieferungen im Gegenwert von rund zehn Millionen Euro in Lwiw, Kiew, Mukatschewe und anderen Orten der Ukraine eingetroffen. Schlafsäcke, Winterkleidung, Schuhe, aber auch Powerbanks und Computer wurden zur Unterstützung der notleidenden Bevölkerung bereitgestellt. Von den beiden Logistik-Hubs im Westen fahren die LKWs weiter zu den Caritas-Zentren im ganzen Land. "Das alles hatten wir zum Jahresbeginn nicht eingeplant", sagt Stiftungsgeschäftsführer Tobias Wrzesinski. "Als Fußballfamilie dürfen wir schon ein wenig stolz darauf sein, was hier in kurzer Zeit aus dem organisierten Fußball auf die Beine gestellt werden konnte." Hier in Deutschland unterstützte die Stiftung dabei bisher 490 Fußballvereine mit einer Anerkennungsprämie in Höhe von jeweils 500 Euro bei deren jeweiligem Engagement für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. "In diesem Zusammenhang sind wir der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration besonders dankbar für ihre finanzielle Unterstützung", betonte DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald, der auch die Finanzen der DFB-Stiftungen verantwortet.

An der Sitzung der DFB-Stiftung Sepp Herberger nahmen unter anderem Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm, der Journalist Reinhold Beckmann, KfW-Bankchef Stefan Wintels, Ex-Nationalspielerin Renate Lingor sowie Tina Theune teil. Die langjährige Trainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, mit denen sie dreimal die Europameisterschaft und 2003 den WM-Titel gewann, widmet heute ihre ganze Kraft einer anderen Nationalmannschaft. "Meine Spieler haben Mut, Leidenschaft und verfügen über großes fußballerisches Können", sagte Theune, die dem Kuratorium Termine und das geplante Budget der Blindenfußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zur Weltmeisterschaft im August 2023 im englischen Birmingham präsentierte.

Fußball-Ferien-Freizeiten 2023: Fokus auf den Mädchenfußball

Im September hatte die Blindenfußball-Bundesliga ihr Finale vor dem Kölner Dom ausgetragen. "Der Finaltag am Dom, die Inklusionstage in Köln und unsere Medienveranstaltung am Sonntag mit Bernd Neuendorf – das waren unsere Highlights des Jahres", unterstrich Ralph-Uwe Schaffert, DFB-Vizepräsident und Vorsitzender des Vorstands der ältesten deutschen Fußballstiftung. Neben der Deutschen Telekom, der Aktion Mensch, SAP und Volkswagen konnte mit dem Pharmazieunternehmen VANDA ein neuer Partner aus der Wirtschaft für den Blindenfußball gewonnen werden.

Die Kuratoriumssitzung der DFB-Stiftung Egidius Braun am Nachmittag stand dann ganz im Zeichen der Hilfe für die Ukraine. Schaffert, der auch dem Vorstand der DFB-Stiftung Egidius Braun vorsitzt, informierte im Anschluss an Olena Noahs Bericht über die Fußball-Ferien-Freizeiten im nächsten Jahr. 75 Fußballklubs werden für jeweils eine Woche zu einer Freizeit in die Sportschulen Bad Blankenburg, Edenkoben, Grünberg, Hennef, Malente oder Schöneck eingeladen. Der Fokus 2023 liegt auf dem Mädchenfußball. Mehr als 160 Vereine haben sich für einen der 75 Plätze beworben. "Das Programm feiert im nächsten Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Das eingestellte Volumen im Stiftungshaushalt unterstreicht die unverändert hohe Wichtigkeit des Projekts", sagte Schaffert.

Informiert wurde auch über die Arbeit der durch die beiden DFB-Stiftungen verwalteten Treuhandstiftungen sowie über das Wirken der DFB All-Stars. Nach einem Benefizspiel zugunsten der notleidenden Menschen in der Ukraine, das im Mai in Hamburg stattfand, planen die All-Stars im Juni 2023 zur Erinnerung an das Gewaltverbrechen an Daniel Nivel eine Benefizpartie zu bestreiten.

[th]