Glückliche Kindergesichter: Auch BVB-Maskottchen Emma war in Dortmund mit dabei

Stiftung Nationalmannschaft und BVB unterstützen Tafel Dortmund

Gemeinsam helfen: Die Stiftung der Nationalmannschaft hat im Doppelpass mit der Stiftung Leuchte auf des Bundesligisten Borussia Dortmund nach dem Länderspiel gegen Frankreich die Tafel in Dortmund unterstützt. Nach der Partie gegen den Vizeweltmeister (2:1) wurden Gäste der Tafel zu einem exklusiven Essen in den Business-Bereich des Dortmunder Signal-Iduna-Parks eingeladen.

Zum gemeinsamen Essen im Stadion hatte sich neben den rund 30 Gästen auch das BVB-Maskottchen Emma eingefunden und sorgte für viele glückliche Gesichter. Insbesondere die vielen Kinder freuten sich über den Besuch. Neben Fotos und Unterschriften erhielten alle Gäste ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Gosens: "Zusammenarbeit mit Tafeln liegt uns besonders am Herzen"

Nationalspieler Robin Gosens, der dem Stiftungsrat angehört, sagte: "Die Unterstützung beim Spiel gegen Frankreich war großartig. Es ist schön, dass wir zusammen mit dem BVB heute viele Menschen glücklich machen und unterstützen konnten. Die Zusammenarbeit mit den Tafeln in Deutschland liegt uns in der Stiftung der Nationalmannschaft besonders am Herzen."

Die Stiftung der Nationalmannschaft wurde im Frühjahr 2020 gegründet und engagiert sich insbesondere für wohnungs- und obdachlose Menschen. Seit dem Jahr 2023 besteht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Tafel Deutschland e.V. Ziel der Zusammenarbeit ist die kontinuierliche Unterstützung von bedürftigen Menschen in Deutschland.

