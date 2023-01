Stiftung Fußball und Kultur EURO 2024 sucht Leitung Finanzen, Controlling, Projektförderung, Personalwesen

Die Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 gemeinnützige GmbH ist eine Tochter der DFB-Kulturstiftung mit Sitz in Frankfurt am Main und wird mit Bundesmitteln gefördert. Aufgabe der Gesellschaft ist die Durchführung von Kunst- und Kulturprojekten im Vorfeld und im Zusammenhang mit der UEFA EURO 2024 in Deutschland.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

"Leitung des Sachbereichs Finanzen – Controlling – Projektförderung – Personalwesen (m/w/d)"

in Vollzeit (40 Std./Woche).

Ihre Aufgaben

Leitung des Sachbereichs "Finanzen – Controlling – Projektförderung – Personalwesen" mit der Leitung Beschaffungswesen, Ausschreibung und Vergabe

Enge Zusammenarbeit und Koordination bei juristischen Sachthemen mit externer Kanzlei sowie der Erstellung und Vorbereitung von Monats-/Jahresabschlüssen inklusive der monatlichen Finanzbuchhaltung mit dem externen Steuerbüro

Eigenständige Organisation und Weiterentwicklung der kaufmännischen Prozesse

Erstellung von Wirtschaftsplänen und Abstimmungen mit dem Wirtschaftsprüfer

Regelmäßige Liquiditätsplanung, -überwachung, -steuerung sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Beantragung und Nachweisführung öffentlicher Zuschüsse gemäß Zuwendungsrecht (Bund)

laufende Überwachung des Haushalts und der Förderprojekte

Behördliche Abstimmungen (Finanzämter, Bezirksregierungen, Registergericht usw.) und statistische Erhebungen

Beurteilung und Einordnung der umsatz-, einkommens-, körperschafts- und gewerbe- steuerlichen Tatbestände der Geschäftsstelle

Erstellung von Prüfberichten und von Widerrufs-, Rücknahme- und Erstattungsbescheiden

Eigenständige Weiterentwicklung und Leitung des Controllings

Finanzcontrolling, Projektabwicklung und -steuerung (einschl. Erstellung der Verwendungsnachweise und Mitarbeit an der Berichterstattung und Mittelauszahlung)

Selbständige Steuerung des Haushalts, sowie Leitung Finanz- und Berichtsmonitoring der Förderprojekte

Prüfung aller Verträge (z. B. Förder-, Arbeits- oder Kaufverträge) und Kontrolle der Einhaltung der Verträge sowie Prüfung allgemeiner Rechts- und Steuerfragen

Erstellen von Stellenausschreibungen und Mitwirkung bei der Personalauswahl gemeinsam mit der Geschäftsführung

Erstellen von Arbeitsverträgen, Kündigungen, Aufhebungsverträgen und sonstigen arbeitsrechtlichen Maßnahmen

Monatliche Kontrolle der Lohn- und Gehaltsabrechnungen

Ansprechpartner/in für Berufsgenossenschaft und Versicherungen

Ansprechpartner/in der Sozialversicherungsträger, für Prüfungen der Deutschen Rentenversicherung und der Lohnsteueraußenprüfung des Finanzamtes

Personalkostenplanung und Überwachung der Personalkostenentwicklung

Ihr Profil

Wirtschaftliches Studium (Bachelor) oder gleichwertige Qualifikation und Kenntnisse

Erfahrung im Steuer- und Vereinsrecht (Gemeinnützigkeit)

Erfahrung im Haushalts-, Vergabe- und Zuwendungs- und Vertragsrecht

Einschlägige Berufserfahrung im Controlling und im Projektmanagement

Erfahrung im Bereich Personalsachbearbeitung und Entgeltabrechnung

Kenntnisse im Tarifrecht des öffentlichen Dienstes (TVöD), im Sozialversicherungsrecht sowie in der betrieblichen Altersvorsorge

Kenntnisse des Bundesreisekostengesetzes

gute EDV- und Internet-Kenntnisse

gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift

Belastbarkeit sowie zeitliche und räumliche Flexibilität

Dienstleistungsorientierung, ein sicheres Auftreten sowie diplomatisches Geschick

Motivation, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit

Wir bieten

Eine verantwortliche Position, die mit entsprechender Prokura ausgestattet ist

Einen modernen Arbeitsplatz in einem in einem abwechslungsreichen, spannenden kulturellen und sportlichen Umfeld

Flexible Arbeitszeiten, sowie die Möglichkeit das mobile Arbeiten zu nutzen

Die Mitarbeit in einem kleinen motivierten Team sowie an einem einmaligen sportlich-kulturellen Projekt mit bundesweiter und europäischer Sichtbarkeit

Gehalt in Anlehnung an EG 11 TVöD Bund

Die Stelle ist befristet bis zum 31.03.2025

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbungen bitte mit aussagekräftigen Unterlagen als pdf an:

info@fussball-und-kultur2024.eu

Die Bewerbungsfrist endet am 02.02.2023

Die Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 gemeinnützige GmbH steht für Inklusion und Vielfalt. Deshalb begrüßen wir mit Nachdruck alle Bewerbungen ungeachtet von Geschlecht, Alter, kulturellem, religiösem oder sozialem Hintergrund, sexueller Orientierung oder Behinderung der Bewerbenden. Falls Sie spezielle Anforderungen an den Bewerbungsprozess haben, bitten wir Sie, es in Ihrem Anschreiben zu erwähnen. Wir begrüßen Bewerbungen aller Nationalitäten mit der Erlaubnis zur Ausübung eines Berufs in Deutschland.

