Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 gGmbH sucht eine Kommunikationsleitung

Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 gGmbH

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit (40 Std./Woche) eine*n "Leiter*in Kommunikation (m/w/d)" in der Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 gemeinnützige GmbH in Frankfurt am Main.

Ihre Aufgaben:

strategische Organisation und Steuerung von Projekten, Kampagnen und Events

Erstellung von Texten für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

redaktionelle Betreuung der Homepage und Social-Media-Kanäle

Entwicklung weiterer konzeptioneller und inhaltlicher Beiträge (z. B. Präsentationen, Texte, Korrespondenzen)

Prüfung und Bewertung von Angeboten, Verhandlungen mit und Kontrolle von externen Dienstleistern (Agenturen)

Anbahnung und Pflege von Kontakten zu internationalen Medienvertretern

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Kommunikation, Journalismus, Medien oder vergleichbare Ausbildung/Volontariat

Affinität zu Fußball und Kultur sowie kaufmännische Kenntnisse

sehr gute IT- und Internet-Kenntnisse

sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift

sehr gute Fremdsprachenkenntnisse in Wort und Schrift (Englisch, weitere Sprache/n von Vorteil)

mindestens gute Grundkenntnisse in gängigen Grafikprogrammen

überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft

Fundierte Kenntnisse im Umgang mit Office-Anwendungen

Belastbarkeit sowie zeitliche und räumliche Flexibilität

Dienstleistungsorientierung, ein sicheres Auftreten sowie diplomatisches Geschick

Motivation, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit sowie Spaß am Kontakt mit Projektpartnern

Wir bieten:

Einen modernen Arbeitsplatz in einem in einem abwechslungsreichen, spannenden kulturellen und sportlichen Umfeld

Flexible Arbeitszeiten, sowie die Möglichkeit das mobile Arbeiten zu nutzen

Die Mitarbeit in einem kleinen motivierten Team sowie an einem einmaligen sportlich-kulturellen Projekt mit bundesweiter und europäischer Sichtbarkeit

Gehalt in Anlehnung an EG 11 TVöD Bund

Die Stelle ist befristet bis zum 31.12.2024

Bewerbungen bitte an: olliver.tietz@dfb.de

Die Bewerbungsfrist endet am 05.08.2022

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 gemeinnützige GmbH steht für Inklusion und Vielfalt. Deshalb begrüßen wir mit Nachdruck alle Bewerbungen ungeachtet von Geschlecht, Alter, kulturellem, religiösem oder sozialem Hintergrund, sexueller Orientierung oder Behinderung der Bewerber*innen. Falls Sie spezielle Anforderungen an den Bewerbungsprozess haben, bitten wir Sie, es in Ihrem Anschreiben zu erwähnen. Wir begrüßen Bewerber*innen aller Nationalitäten mit der Erlaubnis zur Ausübung eines Berufs in Deutschland.

Die Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 gemeinnützige GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine 100%ige Tochter der Kulturstiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB-Kulturstiftung). Aufgabe der Gesellschaft ist die Durchführung von Kunst- und Kulturprojekten im Vorfeld und in konkretem Zusammenhang mit der UEFA EURO 2024 in Deutschland. Dabei soll zunächst die kulturelle Konzeptionierung angeregt und nach einem Auswahlverfahren die Durchführung der künstlerischen und kulturellen Projekte unterstützt werden. Die UEFA EURO 2024 in Deutschland bietet neben ihrer herausragenden sportlichen Bedeutung auch ein Forum zur positiven Darstellung der kulturellen Vielfalt Deutschlands und deren enger Verknüpfung mit dem Fußballsport, mit der gleichzeitig ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung des europäischen Gedankens geleistet werden soll.

