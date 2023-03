Stiftung der Nationalmannschaft unterstützt Tafeln in Mainz und Köln

Gemeinsam helfen: Die deutsche Nationalmannschaft und der 1. FC Köln sowie der 1. FSV Mainz 05 haben über ihre Stiftungen im Rahmen der Länderspiele am Samstag gegen Peru und am Dienstag gegen Belgien sowohl die "Mainzer Tafel" als auch die "Kölner Tafel" unterstützt.

Nachdem das Spiel zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2024 am vergangenen Dienstag in der Kölner EM-Arena abgepfiffen wurde, hatte am Mittwoch ein Besuch bei der FC-Ausgabestelle St. Karl in Sülz stattgefunden.

Der ehemalige Nationalspieler und langjährige FC-Spieler Toni Schumacher sowie Kölns U-Nationalspieler Jan Thielmann nahmen gemeinsam an der Aktion teil und überreichten den bedürftigen Menschen unter anderem frisches Gemüse und andere notwendige Lebensmittel.

Schumacher: "Es ist selbstverständlich, dass wir den Menschen helfen"

Schumacher sagte: "Die Arbeit der FC-Stiftung mit hilfsbedürftigen Menschen liegt mir seit vielen Jahren am Herzen. Es ist selbstverständlich, dass wir den Menschen helfen und etwas zurückgeben wollen. Es ist schön, dass die FC Stiftung und die Nationalmannschaft diesen 'Doppelpass' spielen, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen."

Auch in Mainz hatte im Rahmen des A-Länderspiels gegen Peru ein Besuch stattgefunden, an dem Mainz 05-Botschafter Niko Bungert teilnahm. In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt wurde neben der örtlichen Tafel auch die Juvente Stiftung begünstigt.

Die Stiftung der Nationalmannschaft wurde im Frühjahr 2020 gegründet und engagiert sich insbesondere für wohnungs- und obdachlose Menschen. Seit dem Jahr 2023 besteht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Tafeln Deutschland. Ziel der Zusammenarbeit ist die kontinuierliche Unterstützung von bedürftigen Menschen in Deutschland. Mehr Infos gibt es hier.

[dfb]