Marco Bode (l.): Zu Besuch bei der Tafel in Bremen

Bode (M.): "Unterstützung ist mir in der aktuellen Situation ein wichtiges Anliegen"

Stiftung der Nationalmannschaft unterstützt Tafel in Bremen

Gemeinsam helfen: Die deutsche Nationalmannschaft hat in Kooperation mit dem SV Werder Bremen im Rahmen des Länderspiels am Montag gegen die Ukraine die Bremer Tafel unterstützt. Bevor das Benefizspiel um 18 Uhr angepfiffen wurde, hatte am Mittag ein Besuch bei der örtlichen Tafel stattgefunden.

Der ehemalige Nationalspieler und langjährige Werder-Spieler Marco Bode begleitete den Termin und überreichte den von Armut betroffenen Menschen unter anderem frisches Gemüse und andere Lebensmittel.

Bode: "Unterstützung ist mir wichtiges Anliegen"

Marco Bode, der 1996 mit der Nationalmannschaft Europameister wurde, sagte: "Die Unterstützung von wirtschaftlich benachteiligten Menschen ist mir in der aktuellen Situation ein wichtiges Anliegen. Es ist gut, dass die Stiftung der Nationalmannschaft und mein ehemaliger Verein Werder Bremen die Bremer Tafel im Rahmen des Länderspiels unterstützen."

Die Stiftung der Nationalmannschaft wurde im Frühjahr 2020 gegründet und engagiert sich insbesondere für wohnungs- und obdachlose Menschen. Seit dem Jahr 2023 besteht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Tafel Deutschland e.V. Ziel der Zusammenarbeit ist die kontinuierliche Unterstützung von Menschen in Notsituationen in Deutschland.

Mehr Infos gibt es hier.

[dfb]