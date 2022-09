Stiftung der Nationalmannschaft unterstützt Leipziger Tafel

Gemeinsam helfen: Die Nationalmannschaft hat über ihre Stiftung im Rahmen des Länderspiels gegen Ungarn die "Leipziger Tafel" unterstützt. Ehe das Duell in der UEFA Nations League am vergangenen Freitag in der Leipziger Red Bull Arena angepfiffen wurde, hatte am Mittag eine Spendenübergabe bei der örtlichen Tafel stattgefunden.

Nationalspieler Lukas Klostermann und Weltmeister Benedikt Höwedes aus dem Stab der Nationalmannschaft übergaben zusammen mit RB-Maskottchen "Bulli" Lebensmittel für bedürftige Menschen. "Es ist uns ein großes Anliegen, gerade im Umfeld von A-Länderspielen Menschen zu helfen, die unsere Unterstützung benötigen", sagte Höwedes.

Die Stiftung der Nationalmannschaft wurde im Frühjahr 2020 gegründet und engagiert sich insbesondere für obdachlose Menschen. Mehr Infos gibt es hier.