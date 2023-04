25.000 Euro für das Haus am Bernsteinsee: Maximilian Arnold (r.) übergibt an Avery Kolle

Stiftung der Nationalmannschaft unterstützt Familien krebskranker Kinder

Die Stiftung der Nationalmannschaft engagiert sich in diesem Jahr für benachteiligte Menschen und unterstützt in diesem Kontext das Haus am Bernsteinsee in der Nähe von Wolfsburg. In der Einrichtung wird Familien mit krebskranken Kindern eine besondere Auszeit ermöglicht.

Nationalspieler Maximilian Arnold hat die Zuwendung in Höhe von 25.000 Euro symbolisch an Avery Kolle, Geschäftsführer der Nicolaidis Haus am Bernsteinsee gGmbH, übergeben.

Avery Kolle freute sich sehr über den Besuch und die Zuwendung: "Wir sind sehr dankbar über diese Spende der Nationalmannschaft, die uns in unserer Arbeit für Familien krebskranker Kinder unterstützt und uns zudem hilft, unsere Erholungsanlage weiterzuentwickeln."

"Unterstützung von betroffenen Kindern und Familien ist ein großes Anliegen"

Maximilian Arnold sagt: "Die Unterstützung der betroffenen Kinder und Familien ist mir persönlich ein großes Anliegen. Insbesondere, weil ich selbst zwei Kinder habe. Umso mehr freue ich mich, zusammen mit meinen Mannschaftskollegen dem Haus am Bernsteinsee mit dieser Spende helfen zu können und dafür zu sorgen, dass noch vielen, weiteren Kindern ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert werden kann."

Die Stiftung der Nationalmannschaft entstand im Frühsommer 2020. Die Einrichtung engagiert sich unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Umwelt, Förderung des Sports und der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

[dfb]