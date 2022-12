Stiftung der Nationalmannschaft pflanzt einen Wald

Die Stiftung der Nationalmannschaft engagiert sich für den Natur- und Umweltschutz. Gemeinsam mit der Vanessa Weber-Stiftung wurden vergangene Woche in Blankenburg im Harz die ersten Setzlinge gepflanzt. Auf einer Fläche von rund drei Hektar werden etwa 6000 Bäume gesetzt. Diese Anzahl soll jährlich aufgestockt werden und damit nachhaltig auf das Klima einwirken.

"In Deutschland machen sich die Auswirkungen des Klimawandels sowie die hohen Temperaturen immer stärker bemerkbar", sagt Prof. Dr. Torsten Weber, Professor für Umweltschutz und Nachhaltigkeit an der CBS International Business School. "Der Zustand der Wälder hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Im Ganzen sind hierzulande rund 250.000 Hektar Wald beschädigt."

Neubepflanzungen wirken CO2-positiv und leisten damit einen Beitrag zur Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts. Sowohl Laubholz wie Traubeneiche, Esskastanie, Roteiche, Rotbuche, Bergahorn und Winterlinde als auch Nadelholz wie Küstentannen und Douglasien werden im Rahmen des Projektes angepflanzt. Mit der großflächigen Anpflanzung im Harz leistet die Stiftung der deutschen Nationalmannschaft einen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz. Beraten von Professor Weber, sollen in den nächsten Jahren Projekte für die drei Komponenten des Klimakreislaufes durch die Stiftung unterstützt werden. Konkret bedeutet dies, dass zunächst das Thema Klima, dann das Thema Wasser und abschließend das Thema Biodiversität behandelt und langfristig unterstützt werden sollen.

Thomas Müller: "Es ist uns ein besonderes Anliegen"

Weltmeister und Stiftungsratsmitglied Thomas Müller sagt: "Als Kind bin ich auf dem Land aufgewachsen und konnte miterleben, welch wichtige Bedeutung eine intakte Flora und Fauna für uns Menschen hat. Es ist uns ein besonderes Anliegen, mit der Stiftung in diesem Bereich tätig zu werden. Bäume und Pflanzen leisten einen großen Beitrag für unser Klima auf der Erde. Es ist gut, dass wir gemeinsam mit der Vanessa Weber-Stiftung und Professor Torsten Weber einen ersten Schritt in diese Richtung machen konnten."

Die Vanessa Weber-Stiftung wurde 2020 gegründet und hat ihren Fokus auf den Themenbereichen Nachhaltigkeit und Bildung, um den Planeten auch für nachfolgende Generationen zu erhalten. Sie hat ihren Sitz in Aschaffenburg. Die Stiftung "Die Mannschaft" entstand im Frühsommer 2020 und engagiert sich unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Umwelt, Förderung des Sports und der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

[dfb]