Stiftung der Mannschaft: "Wir für Euch"

Der Fußball vermittelt nicht nur auf dem Platz grundlegende gemeinschaftliche Werte, sondern wirkt auch abseits davon in die Gesellschaft. Soziales Engagement ist den deutschen Nationalspielern, die sich seit vielen Jahren langfristig und nachhaltig einbringen, ein großes persönliches Anliegen. Im vergangenen Jahr wurde die Stiftung "Wir für Euch" gegründet, um Maßnahmen zu bündeln und Veränderung anzustoßen.

Menschen haben Rechte, und das überall auf der Welt. Diese Menschenrechte sind nicht verhandelbar, sondern zu achten und schützen - und genau dazu will die Stiftung einen kleinen Beitrag leisten. Im Team kam während der März-Länderspiele der Wunsch auf, auf Missstände und gleichzeitig das Engagement der mannschaft aufmerksam zu machen. Die Wohnungslosenhilfe war schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie eines der Herzensprojekte. Dann hat sich die Situation für wohnungslose Menschen noch mal dramatisch verschärft. In Zeiten von #stayathome soll die Stiftung besonders denjenigen Unterstützung anbieten, die überhaupt kein Zuhause haben. Mehr zur Vision und Anliegen der Stiftung gibt es unter www.wirfuereuch.com.

Neuer: "Wir möchten nachhaltig helfen"

Die EURO ist ein Anlass für die Stiftung, um Artikel 25 der UN-Menschenrechtscharta in den Fokus zu rücken und Projekte zu unterstützen, die tagtäglich Großartiges für hilfsbedürftige Menschen leisten. Der Wunsch der Mannschaft ist es, an allen Standorten, an denen sie sich vor und während der EURO aufhält, den Menschen dort etwas zurückzugeben - dementsprechend fiel die Wahl auf Seefeld, Herzogenaurach beziehungsweise Nürnberg und München.

Die Unterstützung der Fans der deutschen Nationalmannschaft ist nun auch abseits des Platzes gefragt: Über die Plattform "elevaide" werden die Herzensprojekte der Mannschaft abgebildet - Fans können sich hier informieren und darüber hinaus selbst unterstützen. Gemeinsam Gutes tun: Geld spenden oder spielerisch "Impact Points" sammeln, die dann von der Mannschaft in eine monetäre Spende umgewandelt werden. Gemeinsam kann man die "Arche Herzensbrücken" in Seefeld, die Tafel Nürnberg sowie die Bahnhofsmission München noch besser unterstützen als allein.

Manuel Neuer, Kapitän und Mitglied des Stiftungsrats, sagt: "Wir möchten nachhaltig helfen, das ist unser großes Ziel. Wenn wir ein Projekt, ein Anliegen oder eine Organisation unterstützen, dann möchten wir dies langfristig tun, wir wollen dranbleiben. Wir möchten verstehen, welche Themen die Menschen bewegen, wo der Schuh drückt, wo wir helfen können - in welcher Form auch immer."

