Am Abend in der griechischen Hauptstadt im Einsatz: FIFA-Schiedsrichter Tobias Stieler

Stieler pfeift in der griechischen Liga

FIFA-Schiedsrichter Tobias Stieler aus Hamburg ist heute (ab 19.30 Uhr) in Griechenland an der Pfeife. Der 39-Jährige leitet in der griechischen Super League die Begegnung zwischen AEK Athen und Vizemeister PAOK Saloniki.

Unterstützt wird er im Olympiastadion Athen von Rafael Foltyn aus Wiesbaden und Christian Gittelmann aus Gauersheim. Als Video-Assistent fungiert Robert Hartmann aus Wangen.

[dfb]