In der WM-Qualifikation im Einsatz: FIFA-Referee Tobias Stieler

Stieler pfeift Frankreich gegen Ukraine

Gleich mehrere deutsche Schiedsrichter sind zum Auftakt der WM-Qualifikation im Einsatz. FIFA-Schiedsrichter Tobias Stieler aus Hamburg leitet heute (ab 20.45 Uhr, live bei DAZN) die Partie der Gruppe D zwischen Weltmeister Frankreich und der Ukraine in Saint-Denis bei Paris. Unterstützt wird er dabei von Christian Gittelmann aus Gauersheim und Marco Achmüller aus Bad Füssing. Vierter Offizieller ist Christian Dingert aus Lebecksmühle.

FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert aus Berlin pfeift ebenfalls heute (ab 20.45 Uhr, live bei DAZN) die Partie der Gruppe A zwischen Europameister Portugal und Aserbaidschan in Turin. Unterstützt wird er dabei von Jan Seidel aus Oberkrämer und Rafael Foltyn aus Wiesbaden. Vierter Offizieller ist Sascha Stegemann aus Niederkassel.

Bei der heutigen Partie (ab 20.45 Uhr, live bei DAZN) zwischen Slowenien und Kroatien in Ljubljana in Gruppe H steht zudem Eduard Beitinger aus Bad Abbach als Schiedsrichter-Assistent an der Seitenlinie. Vierter Offizieller dort ist Harm Osmers aus Hannover.

