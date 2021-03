Steven Cherundolo wechselt in die USA

Steven Cherundolo, der seit August 2020 als Co-Trainer der U 15-Nationalmannschaft an der Seite von Cheftrainer Christian Wück tätig war, verlässt den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und wird in seinem Heimatland USA Cheftrainer des Zweitligisten Las Vegas Lights.

"Ich möchte mich beim DFB für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die erstklassige Trainerausbildung bedanken", so der 42 Jahre alte Cherundolo. "Ich habe die gemeinsame Zeit sehr genossen, unglaublich viel lernen können und habe viele tolle Menschen kennengelernt."

"Nicht nur ein exzellenter Fachmann, sondern auch ein toller Typ"

Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften, sagt: "Steve ist nicht nur ein exzellenter Fachmann, sondern auch ein toller Typ, der sich super in unsere Trainergruppe eingebracht hat. Wir sind dankbar für den Input, den er uns und den Spielern in der Zeit beim DFB gegeben hat, und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner kommenden Aufgabe. Der Schritt in die USA ist für uns vollkommen nachvollziehbar, zumal es eine spannende Aufgabe in seinem Heimatland ist und er so Beruf und Familie bestens verbinden kann."

Vor seiner Zeit beim DFB absolvierte Cherundolo 87 Länderspiele und drei Weltmeisterschaften für die USA sowie 370 Bundesligaspiele für Hannover 96. Bei den 96ern war er nach der Spielerkarriere auch als Co-Trainer der ersten und zweiten Mannschaft sowie als Nachwuchstrainer tätig. 2018 arbeitete er als Co-Trainer des VfB Stuttgart. 2020 schloss der US-Amerikaner die Prüfung zum Fußball-Lehrer erfolgreich beim DFB ab und erhielt im August 2020 die UEFA-Pro-Lizenz.

