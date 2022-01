Sternsinger besuchen DFB und überbringen den Segen

"Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit", unter diesem Motto steht die 63. Aktion Dreikönigssingen. Spendengelder gehen in diesem Jahr an Projekte, die helfen, die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika zu stärken. Auch für den Fußball in Deutschland hat das Motto eine aktuelle Bedeutung. Angesichts der mal wieder von Covid-19 geleerten Stadien und vielen Ausfällen in den Mannschaften, täte ein gesunder Neuanfang gerade so richtig gut.

Am heutigen Donnerstag also besuchten die Sternsinger die DFB-Zentrale im Frankfurter Stadtwald und bekamen von Chefjustiziar Dr. Jörg Englisch als Vertreter des DFB e.V. und Holger Blask, dem Sprecher der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, eine 500-Euro-Spende des DFB überreicht. Vom DFB-Betriebsratsvorsitzenden Wolfgang Staab gab es für jedes Kind eine Geschenktüte, in der auch DFB-Maskottchen Paule steckte.

"Für euren Segen haben wir gute Verwendung"

"Wir freuen uns sehr, dass Ihr heute zu uns gekommen seid", begrüßte Dr. Englisch die Kinder der katholischen Pfarrei St. Jakobus aus Niederrad. "Ihr wisst bestimmt alle, dass wir dieses Jahr eine WM spielen. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass wir bald auch umziehen werden. Für euren Segen haben wir also gute Verwendung."

Dann brachte der achtjährige Tobias, Frankfurter und Eintracht-Fan, den Segen "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus) über der Eingangstür der DFB-Zentrale an.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten in den vergangenen Tagen eine Spendenbox am Empfang fleißig gefüttert, andere aus dem Homeoffice per Onlineüberweisung gespendet. Die Kinder einer Mitarbeiterin wollten mithelfen und schickten eine Rolle schön verpackter Münzen. Erstmals seit ihrem Auftaktbesuch im Januar 2013 konnten die Sternsinger nicht vor den versammelten Mitarbeiter*innen im Empfangsbereich singen. Unter Einhaltung der Abstandsregel musste der Termin draußen vor der Tür stattfinden.