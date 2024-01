Besuch am DFB-Campus: Die Sternsinger vergeben ihren Segenswunsch

Sternsinger besuchen DFB-Campus

Singen für den guten Zweck: Am heutigen Montag besuchten die Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde "Mutter zum guten Rat" den DFB-Campus in Frankfurt und wurden dort von Bernd Neuendorf empfangen. "Dass bei der Sternsinger-Kampagne Kinder für Kinder eintreten, ist einfach eine schöne Idee", sagte der DFB-Präsident.

Die Aktion kommt der kolumbianischen Stiftung "Fundación Caminos de Identidad" zugute, die in der Amazonasregion sogenannte "Aulas Vivas" veranstaltet, also "lebendige Klassenzimmer". Kinder, Jugendliche und Erwachsene erfahren dabei, wie eine nachhaltige Bewirtschaftung es möglich macht, auf die tradierten Brandrodungen zu verzichten. FUCAI ist eine von mehreren Partnerorganisationen, die in diesem Jahr durch die Erlöse der Sternsinger-Kampagne gefördert werden.

DFB spendet für Sternsinger-Kampagne

"Viele spannende Themen" erwarten den DFB im Jahr 2024, verriet Neuendorf zudem der Kindergruppe im Alter von zehn bis 15 Jahren, auch deshalb seien der Segen der Sternsinger genau wie jeder gute Rat sehr willkommen. Die Kinder befestigten den Segensspruch über der Eingangstür des DFB-Campus. Bernd Neuendorf, der in einem Dorf in der Eifel aufgewachsen ist und damals, wie er einmal im Interview berichtet hatte, "Messdiener war und Fußball spielte", überreichte - begleitet von Generalsekretärin Heike Ullrich und den DFB-Direktoren Willi Hink und Frank Biendara - die Spende des Verbandes. Und auch die DFB-Mitarbeiter*innen stopften fleißig Scheine in die Spendenbüchse.

Wie seit 2015 üblich, sang man zum Abschluss gemeinsam "Seht ihr unseren Stern dort stehen". Das Dreikönigssingen findet jährlich rund um den 6. Januar statt. Rund 40 Millionen Euro wurden zuletzt pro Jahr von den Sternsingern gesammelt und an soziale und karitative Projekte weltweit weitergegeben.

Das Amazonasgebiet erstreckt sich über neun südamerikanische Länder. Dort wächst der weltweit größte zusammenhängende tropische Regenwald, einer der ältesten und artenreichsten der Erde. Die großen Süßwasservorkommen und die Vegetation Amazoniens tragen dazu bei, die Erderwärmung zu verlangsamen. Die Kampagne der Sternsinger steht in diesem Jahr unter dem Motto "Gemeinsam für die Erde – in Amazonien und weltweit".

[th]