"Stepi" trainiert Deutschland beim Unity Cup

Der UEFA Unity Cup geht ins zweite Jahr. Flüchtlingsteams aus 14 europäischen Nationen treten in Frankfurt an. Das Finale unter Leitung von Bundesliga-Schiedsrichter Dr. Felix Brych wird am Mittwoch, 28. Juni, auf dem DFB-Campus in Frankfurt ausgetragen. Der Wettbewerb der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) hat zum Ziel, die Integration von Flüchtlingen zu fördern. Alle Spieler*innen wurden vom Hessischen Fußballverband ausgewählt und spielen für verschiedene hessische Vereine.

"Ich freue mich, diese Aufgabe zu übernehmen. Wir wollen uns gut vorbereiten und ein starkes Turnier spielen, schließlich ist Deutschland Titelverteidiger", sagt Dragoslav Stepanovic. Der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt, in den sechziger und siebziger Jahren einer der weltbesten Außenverteidiger, lernte seine Mannschaft gestern rund ums Fotoshooting auf dem DFB-Campus kennen.