Stephan Grunwald neuer DFB-Schatzmeister

Stephan Grunwald ist neuer Schatzmeister des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der 37-Jährige wurde von den Delegierten des 44. Ordentlichen DFB-Bundestages in Bonn einstimmig zum Nachfolger von Dr. Stephan Osnabrügge gewählt, der nicht zu einer Wiederwahl angetreten war. Grunwald ist Leiter der Revisionsstelle des Norddeutschen Fußball-Verbandes und war zuvor unter anderem als Vizepräsident Finanzen beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband engagiert.

Stephan Grunwald sagt: "Ich bin mir der Größe, der Verantwortung und der Bedeutung dieser Aufgabe bewusst. Nur mit gesunden Finanzen lässt sich der Verband in eine erfolgreiche Zukunft führen. Mein Dank gilt daher meinem Vorgänger Dr. Stephan Osnabrügge, der die Finanzen des DFB in schwierigen Zeiten stabil gehalten hat. Bedanken möchte ich mich auch bei Bernd Neuendorf, der sein Vertrauen in mich setzt, und bei den Delegierten, die mir diese komplexe Aufgabe übertragen haben. Ich nehme viel Rückenwind mit und werde mit vollem Einsatz für eine gute Entwicklung des DFB eintreten. Unter herausfordernden Rahmenbedingungen muss es unsere gemeinsame Anstrengung sein, seriös und nachhaltig zu wirtschaften, ohne dringend benötigte Investitionen in die Zukunft zu vernachlässigen."