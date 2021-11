Stellungnahme zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat am Mittwoch eine Durchsuchung bei adidas in Herzogenaurach durchgeführt. Ermittelt wird gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.

Dazu hält der DFB fest: "In dem Verfahren geht es um die steuerliche Behandlung von Sachzuwendungen aus dem Ausrüstervertrag des DFB e.V. mit adidas. Der DFB hatte im Rahmen seiner internen Tax-Compliance festgestellt, dass offenbar nicht in allen Fällen die Sachzuwendungen steuerrechtlich zutreffend behandelt wurden bzw. nicht in allen Fällen die notwendige Dokumentation vorgelegen hat. Pflichtgemäß hat der DFB e.V. diese Feststellung dem Finanzamt Frankfurt bereits im Oktober 2020 mitgeteilt und alle zur Nachversteuerung notwendigen Angaben gemacht. Hinweise auf eine Steuerhinterziehung bestehen nicht. Die Durchsuchungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaft bei adidas erscheinen unverständlich, da der DFB freiwillig alle steuerlich erheblichen Unterlagen bereitgestellt hat."