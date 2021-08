Steinhaus-Webb im Olympia-Finale als VAR im Einsatz

Die ehemalige FIFA-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb wird im olympischen Finale der Fußballerinnen zwischen Schweden und Kanada am Freitag (ab 14 Uhr, live in der ARD und bei Eurosport) als Video-Assistentin zum Einsatz kommen. Leiten wird das Endspiel im International Stadium Yokohama Anastasia Pustovoitova aus Russland. An den Seitenlinien assistieren ihr Ekaterina Kurochkina aus Russland und Sanja Rođak Karšić aus Kroatien. Vierte Offizielle ist Salima Mukansanga aus Ruanda. Als Assistenten kriegt Steinhaus-Webb Marco Guida aus Italien an die Seite gestellt.

Für Steinhaus-Webb ist es das zweite Olympia-Finale. 2012 leitete die 42-Jährige das Gold-Medaillen-Spiel zwischen den USA und Japan (2:1) als Hauptschiedsrichterin. Bei den Spielen in Japan wurde neben Steinhaus-Webb auch Katrin Rafalski als Schiedsrichter-Assistentin eingesetzt.