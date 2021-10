Steife Briese und hanseatischer Charme: Hamburg im Spielort-Check

"In Hamburch sagt man Moin!" - Auf diese typisch norddeutsche Begrüßung dürfen sich die deutschen Fans am 8. Oktober (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) beim WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien freuen. Da die Partie an einem Freitag stattfindet, werden einige Anhänger die Chance nutzen und gleich das ganze Wochenende im Venedig des Nordens verbringen. Mit Hilfe von Fan Club-Mitglied Andre Marowski haben wir für euch den Spielort-Check gemacht.

Die Hansestadt ist seit Kindheitstagen die Heimat von Andre. "Hamburg ist längst nicht so kühl, wie man es von außen wahrnehmen mag. Die Leute sind direkt aber herzlich. Hamburg bedeutet für mich ankommen und Ruhe. An vielen Orten der Stadt vergisst man, dass hier 1,8 Millionen Menschen leben", schwärmt der 29-Jährige von seiner Heimat.

"Fischbrötchen am Hafen und dann ins Stadion"

Allen Fans, die nur wenig Zeit vor dem Spiel in Hamburg verbringen, rät Andre zu einer Fährfahrt mit der Linie 62 durch den Hafen. Die Fahrt ist im Tagesticket für Busse und Bahnen inbegriffen und bietet einen großartigen Blick auf den gesamten Hafen. Zwar kein echter Geheimtipp, aber ein Fischbrötchen sollte es am Spieltag schon sein. "Am besten direkt am Hafen", empfiehlt Andre. Von den Landungsbrücken geht es mit der S3 in nur 13 Minuten zur Haltestelle Stellingen (Arena).

Der Treffpunkt für alle Fans unserer Nationalmannschaft in Hamburg wird Klempau's Paulaner Biergarten an der Milchhalle. Der Biergarten liegt nur 15 Gehminuten vom Stadion entfernt, mitten im Volkspark. Alle Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft erhalten vor Ort am Spieltag ab 12 Uhr, gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises, einen Gutschein für ein Freigetränk.

"Raus aus der Innenstadt"

Wer etwas mehr Zeit mitbringt oder gleich das ganze Wochenende in der Hansestadt verbringen möchte, sollte die Innenstadt verlassen und lieber an der Außenalster spazieren oder die Stadtteile Ottensen und Eppendorf erkunden. "Dort gibt es nette Cafés, gutes Essen und kleine individuelle Läden", sagt Andre.

Fans, die sich auch für den Vereinsfußball in Hamburg interessieren, sollten das HSV-Museum besuchen, in dem unter anderem der Europapokal der Landesmeister ausgestellt ist. "Auch eine Stadiontour am Millerntor direkt auf dem Kiez sollte man schonmal machen, auch wenn das für HSV-Fans natürlich ein 'No-Go' ist", verrät der Hamburger.

