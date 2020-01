Stehplatztickets für Klassiker gegen Italien

Der Klassiker in Nürnberg. Und alle können dabei sein. Und sogar überall, auch auf den Stehrängen. Denn der DFB bietet beim Länderspiel gegen den vierfachen Weltmeister Italien am 31. März (20.45 Uhr) erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder Stehplatztickets an - zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 12 Euro). Sitzplatzkarten gibt es beim großen Test wenige Monate vor Beginn der Europameisterschaft bereits ab 25 Euro (ermäßigt 18 Euro). Für Kinder bis sechs Jahre kostet das Stehplatzticket 5 Euro und das Sitzplatzticket in jeder Kategorie (je nach Verfügbarkeit) 10 Euro.

"Der Fußball ist für jeden da und muss für jeden bezahlbar sein", sagt DFB-Präsident Fritz Keller. "Deshalb sind wir sehr froh, unseren Fans der Nationalmannschaft erstmals wieder günstigere Stehplatztickets anbieten zu können. Zumal Stehplätze in Deutschland fest zum Stadionerlebnis gehören. Das darf bei der Nationalmannschaft, die Anhänger aus allen Gruppen der Gesellschaft hat, nicht anders sein."

Mit diesem Angebot setzt der DFB seinen Prozess in Richtung Fans konsequent fort, im November gab es bereits beim EM-Qualifikationsspiel der U 21 in Freiburg wieder Stehplatztickets.

Alle Infos nochmal auf einen Blick

VVK-Start ist am morgigen Dienstag, 21. Januar 2020, um 10 Uhr. Die Karten können im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069/90 28 38 48) erworben werden.

Stehplatzkarten sind für 15 Euro (ermäßigt 12 Euro, Kinder bis sechs Jahre 5 Euro) zu haben. Sitzplatzkarten gibt es in vier Kategorien und kosten zwischen 25 und 80 Euro (ermäßigt 18 und 60 Euro). Zusätzlich gibt es die so genannte Kinderkarte. Für diese bezahlen Kinder bis sechs Jahre 10 Euro pro Ticket in jeder Sitzplatzkategorie. Diese Karten werden je nach Verfügbarkeit verkauft.

Ermäßigte Tickets (für Kinder ab sieben Jahren, Schüler, Studenten, Rentner und Personen mit Schwerbehindertenausweis ab 50 Prozent) können sowohl über die DFB-Tickethotline (Telefon: 069/90 28 38 48) als auch im DFB-Ticketportal bestellt werden.

Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte inklusive einer Begleitperson sind für 10 Euro zu haben – und werden ebenfalls je nach Verfügbarkeit angeboten. Das Bestellformular für Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte kann hier abgerufen werden. Bestellung inklusive Kopie des Ausweises bitte per Mail an ticket-order@dfb.de senden.

Der DFB warnt vor dem Erwerb von Tickets bei nicht autorisierten Anbietern!

[dfb]