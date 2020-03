"Hohe Nachfrage ist ein tolles Zeichen": DFB-Frauen spielen in Münster gegen Irland

Stehplätze fürs Irland-Spiel in Münster

Tolles Zwischenergebnis beim Vorverkauf für das EM-Qualifikationsspiel der Frauen-Nationalmannschaft in Münster: Für die Partie gegen Irland am Samstag, 11. April (ab 16 Uhr, live im ZDF), im Preußenstadion sind schon alle Sitzplätze ausverkauft. Nun liegt auch die Freigabe für den Verkauf von Stehplätzen vor. Diese sind ab sofort für neun Euro (ermäßigt sieben Euro) erhältlich.

Karten können im DFB-Ticketshop, über die DFB-Tickethotline (Telefon: 069 - 90 28 38 48) und die offiziellen Vorverkaufsstellen bezogen werden. Stehplatztickets für Gruppen ab elf Personen sind für sechs Euro pro Person nur über den Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (www.flvw.de) erhältlich. Die Eintrittskarten berechtigen zur Nutzung von Bus und Bahn im Stadtgebiet Münster (Preisstufe null) am Tag der Veranstaltung.

Voss-Tecklenburg: "Hohe Nachfrage ist ein tolles Zeichen"

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die sich derzeit mit der Frauen-Nationalmannschaft beim Algarve Cup in Portugal aufhält, freut sich auf das erste Heimländerspiel des Jahres: "Es ist ein tolles Zeichen, dass die Nachfrage so hoch ist. Wir freuen uns sehr auf Münster, eine stimmungsvolle Atmosphäre und wollen unsere Erfolgsserie in der EM-Qualifikation auch gegen Irland fortführen."

Beim Algarve Cup treffen die DFB-Frauen heute (ab 17.30 Uhr) auf Schweden. Das Spiel wird live auf DFB-TV und dem DFB-Youtube-Kanal gestreamt (beides nur in Deutschland abrufbar).

[as]