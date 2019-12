Stefan Effenberg (r.) heuert beim KFC Uerdingen an: "Der KFC ist ein Traditionsverein"

Stefan Effenberg wird Manager Sport beim KFC Uerdingen

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg (51) wird neuer Manager Sport beim Drittligisten KFC Uerdingen 05. Das gab der ehemalige Bundesligist am Samstagvormittag bekannt. Der ausgebildete Fußball-Lehrer Effenberg soll KFC-Präsident Mikhail Ponomarev und Geschäftsführer Nikolas Weinhart sowie das Trainerteam künftig in den sportlichen Entscheidungsprozessen unterstützen. Er soll am Mittwoch offiziell vorgestellt werden.

"Stefan Effenberg hat während seiner aktiven Karriere so ziemlich alles erlebt und erreicht", sagt Mikhail Ponomarev. "Wir erhoffen uns, dass er mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen dabei helfen kann, die nächsten Schritte auf dem Weg nach vorne zu machen." "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und den Austausch mit ihm", erklärt Nikolas Weinhart. "Stefan Effenberg wird viele neue Impulse bringen."

Effenberg: "Uerdingen besitzt großes Potenzial"

Effenberg selbst betont: "Der KFC Uerdingen 05 ist ein Traditionsverein und besitzt großes Potenzial. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden."

Der gebürtige Hamburger wurde als Profi mit dem FC Bayern München dreimal Deutscher Meister, gewann mit dem Rekordmeister außerdem als Kapitän die Champions League, den DFB- und den Weltpokal. DFB-Pokalsieger wurde der Mittelfeldspieler außerdem mit Borussia Mönchengladbach. Er absolvierte 35 Länderspiele, in denen er fünf Treffer erzielte.

Der KFC Uerdingen 05 rangiert nach elf Spielen in der 3. Liga mit 13 Punkten knapp über der Gefahrenzone. Am Freitag trennten sich die Krefelder unter der Regie von Interimstrainer Stefan Reisinger vom 1. FC Magdeburg 0:0.

