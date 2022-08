Steck: "Es der Frauen-Nationalmannschaft natürlich am besten nachmachen"

Steck: "Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag"

Mit der U 17-Nationalmannschaft bestritt Madeleine Steck bereits zwei Europameisterschaften in Litauen und Bulgarien und eine Weltmeisterschaft in Uruguay. Nun steht die Kapitänin der U 20-Nationalmannschaft mit der Weltmeisterschaft in Costa Rica (10. bis 28. August) vor ihrem vierten großen internationalen Turnier. Im DFB.de-Interview spricht die Innenverteidigerin über ihre ersten Eindrücke von Costa Rica, Stärken der Mannschaft und EM-Vorbilder.

DFB.de: Am Mittwoch sind Sie und Ihre Mitspielerinnen in Costa Rica angekommen. Haben Sie sich bereits eingelebt?

Madeleine Steck: Die Zeitumstellung macht uns schon noch ein wenig zu schaffen. Es wird aber alles für uns getan, damit wir uns schnell eingewöhnen. Wir haben ein tolles Hotel, das mit viel Liebe zum Detail geschmückt ist und die Menschen vor Ort sind alle sehr nett.

DFB.de: Sie bereiten sich aktuell im Rahmen eines dritten Vorbereitungslehrgangs auf die Weltmeisterschaft vor, die am 10. August startet. Überwiegt die Vorfreude oder die Anspannung?

Steck: Auf jeden Fall dominiert die Vorfreude! Es ist gut, dass wir noch ein paar Tage haben, um uns hier einzuleben und an das Klima sowie die Zeitumstellung zu gewöhnen. Die Vorfreude steigt auf jeden Fall von Tag zu Tag! Die Anspannung wird jedoch auch noch dazu kommen, je mehr wir uns dem Turnierstart nähern.

DFB.de: Wie würden Sie die Mannschaft beschreiben?

Steck: Unsere Mannschaft hat einen sehr guten Zusammenhalt. Wir haben viele verschiedene Charaktere im Team. Das macht uns stark. Wir alle sind sehr ehrgeizig und haben hohe Erwartungen an uns selbst. Auf und neben dem Platz kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Wir haben einen guten Teamgeist.

DFB.de: Inwieweit hat der Auftritt der Frauen-Nationalmannschaft bei der EM bei Ihnen nochmal zusätzlich Vorfreude auf die U 20-WM geschürt?

Steck: Ich glaube, die Spiele und vor allem das Finale haben alle von uns verfolgt. Die Vorfreude auf die U 20-WM ist bei uns Spielerinnen damit definitiv nochmal zusätzlich gestiegen. Wir wollen es der Frauen-Nationalmannschaft natürlich am besten nachmachen, ein tolles Turnier spielen und alles geben, um bis zum Schluss dabei zu bleiben.

DFB.de: Gibt es eine EM-Spielerin, von der Sie sich das ein oder andere abschauen?

Steck: Positionsbedingt ist auf jeden Fall Marina Hegering ein Vorbild für mich. Sie strahlt eine absolute Ruhe aus und hat ein sehr gutes Stellungsspiel.

DFB.de: Sie haben von der U 15- bis zur U 20-Nationalmannschaft alle U-Teams durchlaufen, 28 Länderspiele und drei große internationale Turniere absolviert. Für Sie persönlich ist es nach der U 17-WM in Uruguay die zweite Weltmeisterschaft. Mit welchem Gefühl blicken Sie persönlich auf das Turnier?

Steck: Es ist immer eine riesige Ehre, bei der Nationalmannschaft und insbesondere bei internationalen Turnieren dabei sein zu dürfen. Zum Abschluss meiner U-Nationalmannschaftslaufbahn eine Weltmeisterschaft in Costa Rica spielen zu dürfen, freut mich riesig und ist etwas ganz Besonderes!

DFB.de: Heute bestreiten Sie ein Testspiel gegen Alajuelense Deportivo aus Costa Rica. Was erwarten Sie für ein Spiel?

Steck: Ich bin gespannt auf Ihre Spielweise und welche Unterschiede sich zu unserem Spiel bemerkbar machen werden. Wir freuen uns sehr auf die Begegnung. Sie wird uns helfen, nochmal Sicherheit für unser Spiel zu holen.

DFB.de: In der Gruppenphase werden Sie auf Kolumbien, Neuseeland und Mexiko treffen. Wie schätzen Sie die Gruppe ein?

Steck: Ich denke, das werden alles sehr interessante und enge Spiele. Alle drei Mannschaften sind gute Gegnerinnen, auf die wir uns freuen. Wir werden jedes Spiel zu einhundert Prozent fokussiert angehen, um die Spiele zu gewinnen und die Gruppenphase erfolgreich zu gestalten.

