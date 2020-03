"Stay at home" mit Leno: Großaspach mit FIFA-Turnier

Konsole statt Trainingsplatz: Die SG Sonnenhof Großaspach veranstaltet derzeit ein FIFA-Turnier mit echten Profis wie Nationaltorhüter Bernd Leno vom FC Arsenal. Dadurch sollen die Menschen in der Corona-Krise weiter motiviert werden, daheim zu bleiben. DFB.de stellt die Aktion vor.

Keine Spiele, keine Tore, kein Mannschaftstraining: Der aktive Fußball steht in Zeiten der Corona-Krise still. Gespielt wird trotzdem – wenn auch nur auf der Konsole. Sogar bekannte Fußballprofis nutzen die Zeit daheim, um virtuell dem Ball hinterherzujagen. Der Drittligist SG Sonnenhof Großaspach hat dafür den virtuellen 3-Ligen-Cup geschaffen. Das Teilnehmerfeld ist prominent besetzt: Der deutsche Nationaltorhüter Bernd Leno vertritt den FC Arsenal, Mittelfeldspieler Panagiotis Vlachodimos die SG Sonnenhof Großaspach und Verteidiger Sascha Mockenhaupt den SV Wehen Wiesbaden.

Das Motto "stay at home" weiter verbreiten

Wie es sich in der aktuellen Zeit gehört, bestreiten alle Beteiligten ihre Partien vom heimischen Wohnzimmer aus. "Wir wollen damit das Motto stay at home weiter verbreiten und den Menschen zu Hause ein bisschen Unterhaltung bieten, damit sie sich nicht langweilen. So können die Leute zumindest ein bisschen Fußball schauen – wenn auch keinen echten Fußball", erzählt Vlachodimos im Gespräch mit DFB.de.

Am Mittwochabend fand das erste Duell zwischen Leno und Vlachodimos statt. Die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit: Sie durchliefen die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart, bis sich ihre sportlichen Wege trennten. Während Leno im Jahre 2011 zu Bayer 04 Leverkusen wechselte und seit 2018 für den FC Arsenal spielt, war Vlachodimos unter anderem in Griechenland und Frankreich aktiv, ehe er 2019 in seine schwäbische Heimat zurückkehrte und sich dem Drittligisten Sonnenhof Großaspach anschloss.

Ungleiche Duelle: Arsenal vs. Sonnenhof Großaspach

Umso mehr Freude hatten die beiden an ihrem virtuellen Wiedersehen. "Ich bin heiß wie Frittenfett", sagte Leno vor dem Auftakt. In der ersten Partie spielte Leno mit seinem FC Arsenal, während Vlachodimos Sonnenhof Großaspach vertrat. Es liegt in der Natur des Spiels, dass die Akteure des Premier-League-Vereins deutlich besser zu steuern sind. Daher gewann Leno mit seinem FC Arsenal 4:1.

Danach wurden die Teams getauscht: Vlachodimos spielte mit dem FC Arsenal, Leno mit der SG Sonnenhof Großaspach. Diesmal siegte Vlachodimos mit 3:0. "Es ist eben ein riesiger Vorteil, mit Arsenal zu spielen. Die Spieler von Arsenal sind schneller und beweglicher, auch die Pass- und Schusswerte sind deutlich höher", erklärt Vlachodimos. Abschließend traten die beiden mit ihren selbst zusammengestellten "Ultimate Teams" an. Es blieb ausgeglichen: Erst siegte Leno mit 3:1, dann Vlachodimos mit 7:1.

Leno erzählt von seinem "Corona-Alltag"

Die User konnten während der Übertragungen Fragen stellen. Welche Konsolenspiele Leno, der ein eigenes eSport-Team gegründet hat, am liebsten spielt? "Ich spiele nur FIFA und Call of Duty" antwortete der 28-Jährige. Und wie verbringt Leno momentan ohne Spielbetrieb und Mannschaftstraining die Tage? "Meine tägliche Routine ist, immer auch Sport zu machen. Wenn es wieder los geht, muss ich bereit sein. Wir hatten jetzt zudem sehr schönes Wetter hier in London. Daher verbringe ich auch viel Zeit mit meiner Verlobten und unseren Hunden im Garten. Abends zocke ich ein bisschen, telefoniere mit Freunden, meinem Bruder und meinen Eltern. Viel mehr kann man nicht machen."

Ähnlich sieht der Tagesablauf bei Vlachodimos aus: "Ich mache morgens mein Beweglichkeitsprogramm und gehe laufen, abends mache ich Kraft- und Stabilitätsübungen. So kann ich mich fit halten – auch wenn dies mit dem Training auf dem Platz nicht vergleichbar ist. Ansonsten nutze ich die freie Zeit, um mich mit meiner neun Monate alten Tochter zu beschäftigen." Gleichwohl verliert er den virtuellen Wettkampf nicht aus den Augen. Zwei Spieltage stehen nämlich noch bevor: Freitagabend um 19 Uhr spielt Mockenhaupt gegen Vlachodimos, Sonntag um 20.15 Uhr Leno gegen Mockenhaupt. Alle Spiele werden live im Internet unter www.twitch.tv/leno_esportstv gestreamt (auch zeitversetzt abrufbar) und von eSport-Experte Tyler Gough kommentiert.

[oj]