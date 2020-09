Statt EM-Qualifikation: U 20 im Oktober gegen die Schweiz

Länderfreundschaftsspiel statt EM-Quali: Die U 20 trifft am 7. Oktober auf die Schweiz

Die nachzuholende EM-Qualifikation für die U 19-EURO 2020 (Jahrgang 2001) wird auf November 2020 verschoben. Gespielt wird in der offiziellen Länderspiel-Abstellperiode. Das hat das UEFA-Exekutivkomitee auf seiner Sitzung am 16. September 2020 beschlossen. Für das Finalturnier qualifizieren sich die sieben Sieger der jeweiligen Vierergruppen sowie U 19-EM-Gastgeber Nordirland. Die DFB-Junioren treffen in ihrer Qualigruppe auf Wales, Österreich und Serbien.

Der Modus des Finalturniers wurde ebenfalls vom UEFA-Exekutivkomitee angepasst. Die U 19-EURO 2020, die eigentlich im Juli 2020 stattfinden sollte und aufgrund der Corona-Pandemie geschoben werden musste, wird diesmal in einer direkten K.o.-Phase mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale sowie Play-off-Begegnung um den fünften Platz absolviert. Damit orientiert sie sich an den Erfahrungen aus der diesjährigen Champions-League-Finalrunde. Absolviert werden soll die Endrunde im März 2021 – ebenfalls in der offiziellen Länderspiel-Abstellperiode. Das Turnier dient gleichzeitig als Qualifikation für die U 20-Weltmeisterschaft – Europa stehen fünf Startplätze zu.

"Spiel gegen die Schweiz sehr wertvoll"

Der DFB nutzt den Zeitraum der verschobenen EM-Qualifikationsrunde, damit sich das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier weiter einspielen kann und organisiert ein Länderspiel gegen die Schweiz (ebenfalls Jahrgang 2001). Die Partie findet am Mittwoch, 7. Oktober um 16 Uhr in Lörrach statt. Aufgrund der Corona-Pandemie muss die Begegnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Der DFB wird das Länderspiel live auf DFB-TV sowie seinem YouTube- und Facebook-Kanal übertragen.

U 20-Trainer Streichsbier sagt: "Wir akzeptieren natürlich die Entscheidung der UEFA und werden die Zeit nutzen, um uns den Umständen entsprechend möglichst optimal auf die EM-Qualifikation vorzubereiten. Insofern ist das Länderspiel gegen die Schweiz sehr wertvoll für uns als Mannschaft und für die Weiterentwicklung der Jungs. Wir freuen uns auf die Bedingungen in Lörrach und haben bewusst einen grenznahen Spielort ausgewählt, der für beide Mannschaften sehr gut gelegen ist. Außerdem absolvieren wir in der bevorstehenden Länderspiel-Phase nur eine Partie, um die Lehrgangszeit kürzer als gewohnt zu halten und somit unseren Teil zur Belastungssteuerung beizutragen."

