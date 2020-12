Statement zu Aussagen von Peter Peters

Zu den im "kicker" getätigten Aussagen von Peter Peters zu "Dissonanzen an der Spitze des DFB" äußern sich die DFB-Vizepräsidenten aus dem Kreis der Regional- und Landesverbände sowie der DFB-Schatzmeister. Die Stellungnahme im Wortlaut:

Der DFB, das sind alle 27 Mitglieder, das heißt die DFL, die Landes- und die Regionalverbände gleichermaßen. Die DFL mit ihren Vertretern ist ebenfalls Teil des DFB-Präsidiums. Am 23. Oktober haben wir im DFB-Präsidium gemeinsam und einstimmig beschlossen, dass die aufgetretenen Dissonanzen im Januar nächsten Jahres gemeinsam und vertrauensvoll aufgearbeitet werden sollen, um im Interesse des Verbandes und aller Mitglieder gemeinsam nach vorne zu schauen. An dieser Absprache halten wir fest. Peter Peters steht als 1. Vizepräsident des DFB in der Mitverantwortung. Wir halten uns darüber hinaus strikt an die am 23. Oktober einstimmig getroffene Festlegung, nicht in den Medien übereinander, sondern persönlich und miteinander zu sprechen.

Im Übrigen nehmen wir Bezug auf die beigefügte Stellungnahme des DFB vom 23. Oktober 2020.

Dr. Rainer Koch, 1. Vizepräsident

Dr. Stephan Osnabrügge, Schatzmeister

Günter Distelrath, Vizepräsident

Peter Frymuth, Vizepräsident

Dirk Janotta, Vizepräsident

Hannelore Ratzeburg, Vizepräsidentin

Ronny Zimmermann, Vizepräsident

