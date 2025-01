Statement des DFB-Präsidenten zum Ticket-Programm der EURO 2024

DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärt zum heute veröffentlichten Ticket-Programm der UEFA zur EURO 2024:

"Wir wünschen uns bei der EURO 2024 begeisterte Stimmung in den Stadien. Daher ist es gut, dass mehr als 80 Prozent der Tickets an Fans gehen und gerade Karten in der niedrigsten Kategorie für viele Menschen erschwinglich sein werden. Mit Blick auf das Thema Stehplätze möchte ich sagen: Wir machen in Deutschland sehr gute Erfahrungen mit Stehplätzen und ich hätte mich gefreut, wenn dieses Angebot für Fans auch bei der EURO 2024 möglich gewesen wäre. Gleichzeitig haben die Fans für künftige Turniere eine wichtige Diskussion angestoßen. Wir werden dieses Anliegen der Wiedereinführung seitens des DFB weiterhin in den Gesprächen mit der UEFA und deren Verantwortlichen transportieren."