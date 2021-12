Statement der Ethikkommission zur aktuellen Berichterstattung

Zur aktuellen Berichterstattung über die Einstellung des Verfahrens gegen Dr. Rainer Koch, 1. Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), veröffentlicht die Ethikkommission des DFB die folgende Stellungnahme:

Die Meldung der Ethikkommission, die für das Verfahren zuständig war, wurde von der Ethikkommission zur Veröffentlichung an die DFB-Kommunikation gegeben und im Namen der Ethikkommission vollständig und unverändert auf der DFB-Webseite veröffentlicht. Siehe hierzu: Ethikkommission stellt Verfahren gegen 1. DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch ein.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Ethikkommission den Hinweis auf ein unethisches Verhalten in einem Anschreiben an Herrn Dr. Koch erteilt hat. Unzutreffend ist allerdings die Darstellung der Ethikkammer, dass die Öffentlichkeit davon zu informieren gewesen wäre. Die Ethikkammer hat dies in ihrer Entscheidung nicht vorgegeben. Nachdem die Ethikkommission ihre Beschlüsse nie veröffentlicht, sondern lediglich Ergebnisse mitteilt, hat sie keinen Anlass gesehen, in diesem Fall davon abzuweichen.

Soweit in manchen Medien der von der Initiative "Fußball kann mehr" erhobene Vorwurf wiederholt wird, Herr Dr. Koch habe Frau Steinhaus-Webb zu Beginn des Telefongesprächs nicht über die Beteiligung des Journalisten Berries Boßmann informiert, was eine Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes bedeutet hätte, so hat sich dieser Vorwurf als unzutreffend herausgestellt.