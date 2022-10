Startschuss für die Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024

Im Rahmen der Europameisterschaft im Sommer 2024 präsentiert sich Deutschland einem breiten Publikum aus Europa und der ganzen Welt. Die neue Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 gGmbH hat die Aufgabe übernommen, Kunst- und Kulturprojekte zu initiieren, zu koordinieren und zu fördern. Die erste Runde des Antragsverfahrens ist nun unter www.fussball-und-kultur2024.eu online gegangen.

Abwechslungsreihe Kunst- und Kulturprojekte und -initiativen im Vorfeld und im Rahmen der UEFA EURO 2024 sollen den nationalen wie auch internationalen Fans und Gästen des Turniers einen Eindruck von der enormen Vielfalt und Tiefe der deutschen Fußballkultur vermitteln. Unter dem Motto "Vom Fußball berührt" stehen Werte wie Zusammenhalt und Gemeinwohl im Mittelpunkt, die sowohl für den Fußball als auch für die Kultur prägend sind. Besonderer Wert wird auf Partizipation und Diversität, auf Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit gelegt. Unter www.fussball-und-kultur2024.eu können sich Kulturschaffende mit ihrer Projektidee registrieren und einen Antrag stellen. Drei Antragsrunden sind bis zum Sommer 2023 geplant. Die Projekte werden voraussichtlich im Vorfeld der EURO 2024 umgesetzt.

Die Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 gGmbH ist eine Tochter der DFB-Kulturstiftung mit Sitz in Frankfurt am Main und wird auf Beschluss des Deutschen Bundestages vom Bund gefördert. Aufsichtsratsvorsitzende ist die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth. Dem Aufsichtsrat gehören neben dem Gesellschafter auch Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und für Heimat, der Geschäftsführer der DFB EURO GmbH, Philipp Lahm, DFB-Präsident Bernd Neuendorf sowie weitere Vertretende des Deutschen Städtetages und der UEFA an. Der fachlichen Beratung dient ein Programmrat mit Künstler*innen und Kulturschaffenden.