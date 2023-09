Start in die dritte Saison: Alle wichtige Infos zur Futsal-Bundesliga

Am Samstag startet die Futsal-Bundesliga in ihre dritte Spielzeit, gesucht wird der Nachfolger von Meister Jahn Regensburg – oder gelingt dem Sensationsmeister des Vorjahres die Titelverteidigung? DFB.de präsentiert die Antworten zu den wichtigsten Fragen rund um die neue Saison.

In welchem Modus wird gespielt?

Nach wie vor besteht die Futsal-Bundesliga aus zehn Mannschaften. Abgestiegen sind in der Vorsaison die beiden Gründungsmitglieder 1. FC Penzberg Futsal und die Wakka Eagles (Futsal). Das Teilnehmerfeld für die anstehende Spielzeit komplettieren die beiden Aufsteiger – der SV Pars Neu-Isenburg und der FC Liria Berlin.

Wie bereits in den beiden ersten Spielzeiten besteht die Futsal-Bundesliga auch in dieser Saison aus einer regulären Saison und einer Meisterrunde, die im Playoff-Format ausgespielt wird. Die zehn Teams der Liga absolvieren in der regulären Saison jeweils 18 Partien – ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen jeden anderen Bundesligisten, in einer Hin- und einer Rückrunde.

Der Tabellenletzte der regulären Saison steigt direkt in die Regionalliga ab, während der Vorletzte im direkten Duell mit den Aufstiegsanwärtern aus der Regionalliga noch die Chance auf den Klassenverbleib hat. Die acht bestplatzierten Bundesligateams hingegen spielen im Anschluss an die reguläre Saison die Meisterrunde aus. Im Viertelfinale trifft der Erste der regulären Saison auf den Achten, der Zweite auf den Siebten, usw.

Was ändert sich zur neuen Spielzeit?

Die einzige Änderung im Vergleich zu den beiden Vorsaisons betrifft das Format, in dem die Playoff-Partien ausgetragen werden. Bislang bestand jede Playoff-Paarung im Viertel- und Halbfinale aus einem Hin- und Rückspiel, wobei die in der Gesamtabrechnung bessere Mannschaft in die nächste Runde einzog; der Deutsche Meister wurde bislang in einem einzigen Endspiel ermittelt.

Das ist in der Spielzeit 2023/2024 neu: Sowohl das Viertel- als auch das Halbfinale und das Finale werden in dieser Saison im Modus Best-of-three ausgespielt. In jeder Playoff-Paarung braucht ein Team also zwei Siege, um das Duell für sich zu entscheiden. Sollte nach den beiden ersten Partien jedes Team jeweils ein Spiel für sich entschieden haben, fällt die Entscheidung in einer dritten Begegnung. In den Playoffs hat in Spiel 1 das Team Heimrecht, das nach der regulären Saison die bessere Tabellenplatzierung aufgewiesen hatte. In jedem weiteren Spiel einer Paarung wechselt das Heimrecht.

Was sind die wichtigsten Termine in der anstehenden Saison?

- Saisonstart am ersten September-Wochenende

Die ersten drei Spiele der neuen Saison werden parallel am Samstag, 2. September, um 18 angepfiffen. Dann trifft der TSV Weilimdorf auf den Hamburger SV (Futsal), Vizemeister HOT 05 Futsal ist bei Fortuna Düsseldorf zu Gast und Aufsteiger SV Pars Neu-Isenburg empfängt den MCH Futsal Club Bielefeld. Ebenfalls am Samstag, um 18:30 Uhr, treffen Premierenmeister Stuttgarter FC und der zweite Aufsteiger FC Liria Berlin aufeinander. Um 20 Uhr greift am 2. September auch der amtierende Meister ins Geschehen ein: Jahn Regensburg Futsal ist beim FC St. Pauli Futsal zu Gast.

- Ende der regulären Saison

Der 18. und letzte Spieltag der regulären Saison findet am 16. März 2024 statt. Dort kommt es unter anderem zur Neuauflage des Playoff-Viertelfinals der vergangenen Saison: Stuttgarter FC gegen den MCH Futsal Club Bielefeld.

- Start der Meisterrunde

Die Meisterrunde startet mit den ersten Viertelfinal-Spielen am 23. März 2024.

- Finale der Futsal-Bundesliga

Nach den Halbfinal-Spielen (zwischen dem 20. April und dem 5. Mai) folgt Ende Mai die Final-Serie um die Deutsche Meisterschaft: Die Finalbegegnungen sind für den 11./12., den 18./19. und – falls nötig – den 25./26. Mai terminiert. Die zeitgenauen Ansetzungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Wo werden die Spiele der Futsal-Bundesliga übertragen?

Ausgewählte Spiele werden auf dem YouTube-Verbandskanal des DFB im Livestream zu sehen sein. Zudem haben alle zehn Bundesliga-Vereine die Übertragungsrechte an den eigenen Heimspielen.

Wo gibt es Infos zur Futsal-Bundesliga und den Regeln?

Auf DFB.de im Bereich Futsal-Bundesliga gibt es alle Infos zu den Teams sowie den Spielplan und die Tabelle im Überblick. Ausführliche Informationen zum Regelwerk im Futsal gibt es in der Rubrik "Was ist Futsal?"

Zudem finden sich auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB zahlreiche Inhalte zur Futsal-Bundesliga sowie aktuelle Informationen rund um die Übertragungen der Spiele.

