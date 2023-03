Start der EM-Quali: U 19 unterliegt Italien

Starkes Comeback der U 19-Junioren, doch keine Punkte zum Auftakt der zweiten EM-Qualifikationsrunde: Der deutsche Nachwuchs unterlag Italien in Bremen zum Start in die Gruppe 2 mit 2:3 (0:2). Das Team von Trainer Guido Streichsbier lag zur Halbzeit bereits 0:2 zurück, drehte im zweiten Durchgang aber auf und kam noch zum Ausgleich. Doch Italiens Doppelpacker Niccolo Pisilli machte die deutschen Hoffnungen auf einen Dreier zunichte.

"Wir sind natürlich enttäuscht von der ersten Halbzeit weil wir unter unseren Möglichkeiten geblieben sind", sagte Streichsbier. "Wir haben nicht entschlossen genug verteidigt und waren zu statisch im Offensivspiel. Die Mannschaft hatte mit sehr großer Nervosität zu kämpfen, der Pausenrückstand war gerechtfertigt. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft gezeigt, was sie kann. Die Jungs haben einen top Charakter aber wieder haben wir zu unentschlossen verteidigt. Es waren zum Ende noch genügend Chancen da, das Spiel auf pari zu stellen."

Nun steht die U 19 in den nächsten zwei Partien gegen Belgien in der Marko Mock Arena Oberneuland Samstag (ab 16 Uhr, live auf DFB-TV) und Dienstag (ab 12 Uhr) auf Platz 11 des Weserstadions in Bremen gegen Slowenien unter Druck. Denn nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Endrunde in Malta (3. bis 16. Juli 2023).

Damar und Kabadayi treffen für Deutschland

Pisilli (18., 67.) und der starke Luca D'Andrea (24.) trafen für die Azzurri, Hoffenheims Muhammed Damar (53.) sowie der zur Halbzeit eingewechselte Yusuf Kabadayi (59.) von Bayern München glichen zwischenzeitlich für Deutschland aus.

Auf Platz 11 des Bremer Weserstadions entwickelte sich zu Beginn eine ausgeglichene Partie. Der Respekt voreinander war beiden Teams anzumerken. Den ersten Warnschuss gab Mika Baur in der 13. Minute ab, nur wenige Sekunden später hatte Italien durch D'Andrea die erste Möglichkeit.

Aus dem Nichts fiel dann in der 18. Minute die Führung für die Azzurri. Pisilli staubte in Stürmermanier zum 1:0 ab, D'Andrea erhöhte nach starker Einzelaktion nur sechs Minuten später auf 2:0 (24.). Das Streichsbier-Team schien beeindruckt und kam vor dem Pausenpfiff nur noch durch Keke Topp einmal gefährlich vor das gegnerische Tor (30.).

Kurz nach der Pause rettete der Pfosten für Deutschland. Pisilli traf mit der Picke das Aluminium (49.). Im Anschluss startete Deutschland die Aufholjagd. Ein Traumfreistoß in den Winkel von Damar vom linken Strafraumeck leitete die beste Phase der deutschen Mannschaft ein. Kabadayi schloss einen feinen Spielzug zum Ausgleich ab (59.). Topp hatte nur Minuten später die große Möglichkeit auf das 3:2, verzog jedoch knapp (66.).

Im direkten Gegenzug schlug Pisilli in der deutschen Drangphase zum zweiten Mal zu (67.). In den Schlussminuten warf das DFB-Team alles nach vorne. Justin Diehl (83., 90.+2/Pfostentreffer) und Kabadayi (84.) vergaben jedoch den erneuten Ausgleich.

[dfb]