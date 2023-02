Starker Abschluss gegen die Niederlande

Die U 16-Juniorinnen haben das UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal mit einem Erfolg abgeschlossen. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Friederike Kromp siegte im dritten Spiel in Vila Real de Santo António gegen die Niederlande deutlich mit 4:1 (2:0) und beendeten das Vier-Länder-Turnier an der Algarve auf dem zweiten Platz.

"Ich bin als Trainerin heute sehr glücklich. Es war eine extrem überzeugende Leistung der Mannschaft. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen und haben auch nach der Pause nichts mehr zugelassen. Ich bin sehr stolz auf die Mädels, die Sachen die wir uns vorgenommen haben, haben sie umgesetzt. Einfach ein toller Tag", sagte Kromp.

Kromp: "Unsere Pläne gut umgesetzt"

Anja Zollner (7.) und Mia Rodach (10.) belohnten eine starke deutsche Anfangsphase mit zwei Treffern, nach der Pause legte Mailin Tenhagen (52.) nach. Nach dem Anschlusstreffer der Niederlande durch Jet van Mierlo (59.) stellte erneut Rodach den alten Abstand postwendend wieder her (60.).

Insgesamt zog Kromp ein positives Fazit: "Wir haben gegen drei gute Mannschaften gespielt und sind froh über die gesammelten Erfahrungen. Drei Spiele in sechs Tagen sind natürlich schon sportlich, aber wir sind froh, unseren Spielerinnen dies zu ermöglichen. Die Mädels haben unsere Pläne gut umgesetzt."

Zuvor hatte die DFB-Auswahl einen Sieg im Elfmeterschießen gegen England gefeirt sowie eine knappe Niederlage gegen Italien kassiert. Das nächste Zusammentreffen der U 16-Juniorinnen ist für den Lehrgang "Performance Days" (17. bis 20. April) vorgesehen.

[dfb]