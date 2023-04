Starke Regenfälle: Frankfurt gegen Hoffenheim abgesagt

Absage am 17. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga: Die für Samstag (ab 13 Uhr) angesetzte Partie zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim ist nach anhaltenden Regenfällen abgesetzt worden. Der Platz im Stadion am Brentanobad in Frankfurt ist nach heutiger Beurteilung durch die Sportplatzkommission unbespielbar, für den weiteren Tagesverlauf sind zudem weitere Niederschläge angekündigt.

Der neue Termin wird nach Rücksprache mit den beiden Vereinen schnellstmöglich bekanntgegeben.