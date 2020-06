Starke Nationen messen sich bei "FIFA Play x Unite 2020"

Am 6. Juli ist es soweit: Das FIFA eFootball Play x Unite 2020, ein Turnier mit acht Nationen, beginnt mit der Gruppenphase. Dabei trifft die deutsche eNationalmannschaft in Gruppe A auf drei hoch einzuschätzende Gegner. England geht mit dem wohl besten FIFA-Spieler der Welt, Donovan "Tekkz" Hunt, ins Rennen. Im Duell mit der Schweiz hatte eine DFB-Auswahl kürzlich in einem eFriendly das Nachsehen - nun gibt es die Chance zur Revanche. Und auch im Land des dritten Gegners, Polen, gibt es starke Gamer. Gut, dass auch für Deutschland zwei absolute Topspieler mit dabei sind: Umut "HSV_Umut" Gültekin und Michael "MegaBit" Bittner.

Gruppe B wird derweil von Italien angeführt. Die starken Südeuropäer bekommen es mit Belgien, Portugal und Schweden zu tun. Alle Spiele der eNationalmannschaft werden auf Twitch übertragen, gezockt wird im Ultimate Team Modus sowohl auf der PlayStation als auch auf der Xbox. In einem großen, für den 22. Juli geplanten eFriendly treffen zum Abschluss des Wettbewerbs schließlich die beiden Gruppensieger aufeinander und küren den Champion des Online-Events.

Bis zu neun Partien bis Mitte Juli möglich

Auf dem Weg dahin gilt es zunächst, sechs Gruppenspiele zu absolvieren. Am kommenden Montag (6.7.) stehen die Hinspiele auf dem Programm. Tags darauf geht es – wieder um 18, 19 und 20 Uhr – in den Rückspielen noch mal gegen England, die Schweiz und Polen. Mittwochs heißt es: Entscheidungsspiele! Der Sieger aus dem Duell des Gruppenersten gegen den -zweiten zieht auf direktem Wege ins Gruppenfinale am 10. Juli (ab 20 Uhr) ein.

Doch auch für den Verlierer dieser Begegnung gibt es noch eine "Last Chance", um das Ticket für das Gruppenfinale zu buchen. Dafür bräuchte es einen Sieg gegen das Team, das sich zuvor im Aufeinandertreffen der Dritt- und Vierplatzierten durchsetzt. Bis zum Finalevent Mitte Juli kommen demnach bis zu neun Partien auf die acht Teilnehmer zu. Nur wer Konstanz zeigt, hat eine Chance auf den Titel beim FIFA eFootball Play x Unite 2020.

[jf]