Starke Gegner für deutsches Trio

Bei der Auslosung der neu eingeführten Gruppenphase der Women's Champions League erwischten die drei Vertreter aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga interessante Aufgaben. Der Deutsche Meister FC Bayern München trifft in Gruppe D auf Olympique Lyon, den schwedischen Meister BK Häcken und Benfica Lissabon. Der VfL Wolfsburg spielt in Gruppe A gegen den FC Chelsea, Juventus Turin und Servette Genf. Debütant TSG Hoffenheim ist in Gruppe C gegen den FC Barcelona, den FC Arsenal und den dänischen Titelträger HB Köge gefordert.

Die Gruppenphase startet mit dem ersten Spieltag am 5./6. Oktober, der sechste und letzte Spieltag findet am 15./16. Dezember statt. Die beiden Erstplatzierten der vier Gruppen qualifizieren sich jeweils für das Viertelfinale, das in Hin- und Rückspielen am 22./23. bzw. 30./31. März 2022 ausgetragen wird. Die Halbfinals sind für den 23./24. April und den 30. April/1. Mai 2022 terminiert. Das Finale findet im Juventus Stadion in Turin statt, ein Termin steht noch nicht fest.