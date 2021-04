Starke für Lattwein nachnominiert

Die angeschlagene Lena Lattwein von der TSG Hoffenheim muss für die beiden Länderspiele der Frauen-Nationalmannschaft gegen Australien am Samstag, 10. April (ab 16.10 Uhr, live in der ARD), und gegen Norwegen am Dienstag, 13. April (ab 16 Uhr, live im ZDF) in der BRITA-Arena in Wiesbaden absagen. Für Lattwein wurde Sandra Starke vom SC Freiburg nachnominiert.

[as]