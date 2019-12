Erster Sieg in England: Die DFB-Auswahl gewinnt in Bournemouth 2:1 gegen England

Starke EM und Neuanfang: Das Jahr der U 21

2019 hatte viele emotionale Momente zu bieten. Nun zeigt DFB.de noch einmal interessante Geschichten, starke Interviews, bildgewaltige Videos und Galerien des Jahres aus verschiedenen DFB-Bereichen. Heute: die U 21-Nationalmannschaft.

Benjamin Henrichs: Der nächste Schritt

Zeit zum Luftholen war in der Profikarriere von Benjamin Henrichs eher selten. Diesen Sommer ist er nach Monaco gewechselt, sammelt nun Erfahrungen in einer anderen Liga. Nächsten Sommer hat er mit der deutschen U 21 Großes vor.

Video: U 21 gewinnt erstmals in England

Im letzten Test vor dem EM-Auftakt hat die deutsche U 21 eine gelungene Generalprobe gefeiert. Der DFB-Nachwuchs setzt sich in Bournemouth 2:1 (1:1) gegen Gastgeber England durch. Felix Uduokhais spätes Tor entscheidet das Spiel.

Levin Öztunali: Einer geht noch

Seinem Opa Uwe Seeler ist Levin Öztunali bereits enteilt, zumindest in einer Statistik. Zweimal ist der 23-Jährige bereits Europameister gewonnen. Im Sommer möchte er mit der U 21 seinen dritten Titel mit einem U-Nationalteam holen.

U 21-Trainer Kuntz im Video: "Keine Entscheidung ohne Bauchgefühl"

Lukas Klünter, Janni Serra, Cedric Teuchert und Jordan Torunarigha haben es nicht in den finalen Kader der U 21 für die EURO geschafft. DFB-Trainer Stefan Kuntz erklärt DFB-TV, welche Kriterien er für seine Nominierung herangezogen hat.

Richter und Waldschmidt: "Wir wollen eine geile EM abliefern"

Marco Richter und Luca Waldschmidt sind die zwei Topscorer der U 21-EURO. Mit DFB.de sprechen die Stürmer über das 6:1 gegen die Serben, das letzte Gruppenspiel gegen Österreich am Sonntag und den Teamgeist der deutschen Mannschaft.

1:1 gegen Österreich: Halbfinale und Olympia sicher

Die deutsche U 21 hat sich gleich zwei Träume erfüllt. Mit dem 1:1 (1:1) gegen Österreich in Udine zog die Mannschaft nicht nur ins Halbfinale der EM in Italien und San Marino ein, sondern löste zugleich auch das Ticket für Olympia 2020 in Tokio.

4:2 gegen Rumänien: Der Titeltraum lebt

Die deutsche U 21 hat bei der EM in Italien und San Marino das Finale erreicht. Nach Rückstand gelang dank Doppelpack von Luca Waldschmidt ein 4:2 (1:2) gegen Überraschungsteam Rumänien. Nadiem Amiri traf ebenfalls doppelt.

U 21 verpasst gegen Spanien dritten EM-Titel

Die deutsche U 21 hat nach einem starken Turnier ihren dritten EM-Titel nach 2009 und 2017 ganz knapp verpasst. Die DFB-Auswahl unterlag in Udine in der Neuauflage des vergangenen Endspiels gegen Spanien mit 1:2.

Luca Waldschmidt mit sieben Treffern EM-Torschützenkönig

Luca Waldschmidt ist als zweiter deutscher Fußballer Torschützenkönig einer U 21-EM geworden. Der 23-Jährige vom SC Freiburg erzielte in den fünf Spielen sieben Treffer und lag klar vor dem Rumänen George Puscas (vier Tore).

Kuntz: "Ich traue manchem Spieler den Schritt ins A-Team zu"

Es hat nicht gereicht zum zweiten EM-Titel in Folge. Mit DFB.de spricht der Trainer Stefan Kuntz über die Finalniederlage der deutschen U 21 gegen Spanien, die Stimmungslage und die Perspektiven der Spieler Richtung A-Team.

Sechs Deutsche im Topteam der U 21-EM

In dieser Wertung lag die deutsche U 21 bei der EURO ganz vorn: Die UEFA entschied sich bei der Auswahl der Mannschaft des EM-Turniers für sechs deutsche Akteure. Vier Spieler von Europameister Spanien und ein Rumäne sind auch im Team.

Video: Alles auf neu bei der U 21

Neuer Jahrgang, neue Spieler, doch schon der altbekannte Spirit! Beim ersten Kennenlernen der größtenteils neu formierten U 21-Nationalmannschaft könnte die Stimmung rund um Einkleidung und Fotoshooting kaum besser sein.

Makana und Ridle Baku: Unbekümmert und unberechenbar

Sie sind ein besonderes Puzzlestück der neuen U 21: Makana und Ridle Baku sind erst die dritten Zwillingsbrüder, die für Deutschland in einem U 21-Spiel aufgelaufen sind. Mit DFB.de sprechen beide über das neue Team und ihre Vornamen.

U 21 spielt 1:1 bei Europameister Spanien

In der Neuauflage der EM-Finals von 2017 und 2019 hat sich die U 21 in Cordoba 1:1 (1:1) von Europameister Spanien getrennt. Nach der frühen Führung der Gastgeber sorgt Nico Schlotterbeck vor der Pause für den Ausgleich.

Kuntz: "Wir haben ein volles Hausaufgabenheft mitbekommen"

Nach der knappen 2:3-Heimniederlage der U 21 in Freiburg gegen Belgien spricht DFB-Trainer Stefan Kuntz mit DFB.de über die Gründe für die Niederlage in dem EM-Qualifikationsspiel, Teamgeist und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2020.

DFB verlängert mit U 21-Trainer Kuntz

Der DFB hat den Vertrag mit U 21-Trainer Stefan Kuntz vorzeitig bis zum 31. Juli 2023 verlängert. Der 57-Jährige ist seit August 2016 für die U 21 verantwortlich, wurde 2017 Europameister und erreichte 2019 das EM-Finale.

[dfb]