Stark verletzt abgereist

Bundestrainer Joachim Löw muss im EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Estland am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) auf einen weiteren Spieler verzichten.

Niklas Stark hat sich vor der Trainingseinheit am Freitagvormittag im Hotel eine Wunde am linken Unterschenkel zugezogen, die genäht werden musste und einen Einsatz in Tallinn ausschließt. Der 24-Jährige, der 2017 mit der U 21 Europameister wurde und noch auf seinen ersten Einsatz in der Nationalmannschaft wartet, ist bereits aus dem Teamquartier abgereist.