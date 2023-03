Stanway: "Wir sind bereit für Arsenal"

Sie träumen vom Halbfinale in der Champions League: Mit dem 1:0 im Hinspiel gegen den FC Arsenal haben sich die Frauen des FC Bayern München eine gute Ausgangslage vor dem Rückspiel heute (ab 21 Uhr, live auf DAZN) in London verschafft. Auf DFB.de sprechen die englische Europameisterin Georgia Stanway (24) und Hinspiel-Siegtorschützin Lea Schüller (25) über die Chancen vor dem Rückspiel, den aktuellen Lauf der Münchnerinnen und die Aussichten für die finale Saisonphase.

Georgia Stanway über...

... die Stimmung vor dem Duell in London: Nach zwei wichtigen Siegen in den vergangenen Tagen ist die Stimmung gut. Wir haben einen guten Lauf im Moment. Wir freuen uns auf die Aufgabe in England.

... die Ausgangslage nach dem 1:0 im Hinspiel: Es ist nicht so einfach, mit einem 1:0 ins Rückspiel in London zu gehen, weil der Druck nun bei uns ist. Ein Gegentor, und alles ist wieder ausgeglichen. Jetzt zählt es. Wir sind bereit dafür.

... die Lehren aus dem Hinspiel: Der Start in das Spiel war für uns unglaublich. Aber die zweite Halbzeit war nicht der Anspruch, den wir an uns haben. Natürlich ist Arsenal ein starkes Team, und wir haben großen Respekt vor dem Gegner. Wichtig wird sein, dass wir unsere Leistung über die gesamte Spielzeit abrufen können und nicht nur eine Halbzeit lang.

... den möglichen Matchplan von Arsenal: Ich glaube nicht, dass sie so viel ändern werden, weil sie eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt haben. Wir dürfen nicht zu passiv werden und müssen aggressiv dagegenhalten.

... das Selbstvertrauen nach dem Hinspielsieg gegen Arsenal und den Erfolg gegen den VfL Wolfsburg in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga: Wir nehmen viel mit aus dem Wolfsburg-Spiel - vor allem wie wir die Partie dominiert haben. Das müssen wir in das Rückspiel gegen Arsenal übertragen. Wir haben die zweiten Bälle gewonnen, wir waren sehr gut in den Zweikämpfen. Diese Überzeugung und dieses gute Gefühl brauchen wir erneut.

... ihre Gefühle vor dem Duell mit dem FC Bayern gegen ein Team aus ihrem Land: Ich freue mich, mit dem FC Bayern in London zu sein. Ich möchte gerne zeigen, wie ich mich in München entwickelt habe. Es ist immer schön, die gegnerischen Spielerinnen zu sehen, die ich lange kenne. Schon vergangene Woche in München war das toll. Sie haben die Atmosphäre und das Stadion sehr gelobt. Wir konnten zeigen, wie gut sich der Frauenfußball in Deutschland entwickelt hat.

... Familie und Freunde, die vor Ort sein werden: Es werden viele vor Ort sein. Ich musste ungefähr 25 Tickets besorgen. Auch meine Mutter wird da sein. Sie nimmt gerne die sechsstündige Anreise auf sich. Ich freue mich darauf, sie später im Hotel noch treffen zu können. Es wird auf jeden Fall besonders für mich sein, für ein deutsches Team in meinem Heimatland zu spielen.

... die Möglichkeit, ins Halbfinale der Champions League einzuziehen: Es wäre riesig, wenn wir weiterkommen würden. Es ist unglaublich, welche Möglichkeiten wir zu diesem Zeitpunkt der Saison noch haben. Der Start war etwas schwierig. Aber jetzt werden wir besser und besser. Man muss sich ja nur mal die Ausgangslage anschauen: Wir sind Spitzenreiter in der Bundesliga, wir stehen im Halbfinale des DFB-Pokals und wir spielen um das Halbfinale in der Champions League. Wenn uns das jemand vor der Saison prophezeit hätte, hätten wir das sofort unterschrieben. Gerade mir bedeutet das sehr viel. Ich freue mich darüber, dass wir uns mit den Besten messen können.

Lea Schüller über...

... die Vorfreude vor dem Duell: Ich freue mich sehr, dass wir wieder in einem großen Stadion spielen dürfen. Hinzu kommt, dass London eine tolle Stadt ist. Deshalb freut man sich sowieso auf so eine Reise. Aber der Fokus liegt natürlich ausschließlich auf dem Spiel.

... den FC Arsenal: Ich gehe davon aus, dass sie wie in der zweiten Halbzeit des Hinspiels auftreten werden. Wir hingegen müssen wieder eine Leistung wie vor der Pause abrufen. Da hatten wir das Spiel gut unter Kontrolle. Ich hoffe, dass wir es schaffen, dass Arsenal mehr defensiv als offensiv machen muss.

... die Lehren vor allem aus der zweiten Halbzeit des Hinspiels: Da waren wir sehr passiv. Wir hätten viel aktiver sein müssen – gerade was das Pressing angeht. Wir haben ihnen zu viel Zeit und Raum gelassen.

... die Bedeutung eines möglichen Halbfinaleinzugs: Ich stand mit Bayern ja schon mal im Halbfinale der Champions League. In der Verfassung, in der wir gerade sind, können wir wirklich weit kommen und auch den möglichen Halbfinalgegner Paris oder Wolfsburg dann schlagen. Deswegen freue ich mich riesig auf das Arsenal-Spiel und hoffe, dass wir es ins Halbfinale schaffen.

... den aktuell guten Lauf nach dem Sieg im Hinspiel und in der Bundesliga gegen Wolfsburg: Wir sind im Moment in einer sehr guten Verfassung. Wir haben es in der ersten Halbzeit gegen Arsenal super gemacht. Und auch gegen Wolfsburg waren wir meiner Meinung dominant. So kann es gerne weitergehen. Ich hoffe, dass wir den Schwung mit in die nächsten Spiele nehmen.

