Staffelfinale von "Born for this" im Free-TV

Bewegend, mitreißend und emotional: Das Staffelfinale der Doku "Born for this - mehr als Fußball" rund um die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gewährt tiefe Einblicke. Die beiden abschließenden Folgen der Doku strahlt Eurosport am kommenden Freitag im Free-TV rund um das Livespiel der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und Turbine Potsdam aus.

Los geht es um 17.30 Uhr mit der Folge 4, ab 19.10 Uhr dreht sich dann alles um die Bundesliga-Begegnung Frankfurt gegen Potsdam, im Anschluss ab 21.15 Uhr wird schließlich die abschließende Folge 5 der von "Warner Bros. ITVP Deutschland" gedrehten Produktion ausgestrahlt. Ab dem späten Freitagnachmittag heißt es also: "Frauenfußball total" bei Eurosport.

Exklusive Einblicke ins Innenleben des Teams

Inhaltlich thematisiert das Staffelfinale die Vorbereitung auf die EM in England, den größten Teil nehmen allerdings die Geschehnisse beim Turnier selbst ein. Dabei wird der Weg des DFB-Teams bis ins Finale facettenreich aufgezeigt. Wie schon in den ersten drei Folgen werden dabei exklusive Einblicke in das Innenleben der Mannschaft gewährt, die am Ende in einem packenden Endspiel im Londoner Wembley-Stadion knapp gegen Gastgeber England mit 1:2 nach Verlängerung verlor.

Die beiden abschließenden Folgen sind zudem bei Sky, MagentaTV und MagentaSport sowie bei discovery+ abrufbar.

[as]