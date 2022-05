Stadiontour inklusive Tickets gewinnen

Wenn unsere Nationalmannschaft am 14. Juni in Mönchengladbach auf Italien trifft, hast du die einmalige Chance, hinter die Kulissen unseres DFB-Teams zu blicken. Gemeinsam mit einer Begleitperson deiner Wahl kommt ihr dahin, wo Bundestrainer Hansi Flick und sein Team die letzten Vorbereitungen treffen: In die Kabine unserer Nationalmannschaft. Und zwar kurz bevor die Mannschaft selbst eintrifft.

Zur Tour gehören außerdem exklusive Eindrücke am Spielfeldrand und zwei Tickets für die Partie gegen Italien. Mit etwas Glück erlebst du schon bald deinen "Fan-tastic Moment" in Mönchengladbach. Teilnahmeschluss ist der 29. Mai 2022. Der Fan Club Nationalmannschaft wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg!

[jh]