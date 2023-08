Lässt Unterhaching in der 29. Minute jubeln: Mathias Fetsch

SpVgg Unterhaching stoppt FC Augsburg

Drittligist SpVgg Unterhaching steht nach einem überraschenden 2:0 (1:0) gegen Bundesligist FC Augsburg in der 2. DFB-Pokalrunde. Bundesligist SC Freiburg muss gegen den Oberligisten SV Oberachern auf das 2:0 (0:0) lange warten, während sich Eintracht Frankfurt beim Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig 7:0 (1:0) durchsetzt und der VfL Wolfsburg mit einem 6:0 (2:0) beim Oberligisten TuS Makkabi Berlin ebenso keine Probleme hat. Die beiden Zweitligisten Fortuna Düsseldorf (3:1 beim Regionalligisten FV Illertissen) und der 1. FC Kaiserslautern (5:0 beim Oberligisten Rot-Weiß Koblenz) sind ebenfalls im Lostopf für die 2. Pokalrunde.

Im Alpenbauer Sportpark agierte Unterhaching gegen Augsburg aus einer stabilen Defensive heraus, während vorne Mathias Fetsch den Favoriten schließlich in der 29. Minute schockte. Augsburg blieb weitestgehend ungefährlich, die beste Möglichkeit durch Ermedin Demirovic (45.+2) entschärfte René Vollath glänzend.

Auch nach der Pause blieb Augsburg in der Offensive zu ungefährlich, Boipelo Mashigo (90.+4.) machte schließlich nach einem Konter den Sack für Unterhaching zu.

Oberachern wehrt sich im Badischen Duell

Der SC Freiburg traf im Badischen Duell, das im Freiburger Dreisamstadion ausgetragen wurde, gegen den SV Oberachern auf eine Menge Widerstand des Außenseiters, der den Weg nach vorne suchte und sogar einen Pfostentreffer verbuchte. Freiburg ließ zunächst in der Offensive Kreativität vermissen und spielte teilweise zu umständlich. Im zweiten Durchgang erlöste schließlich Christian Günter (60.) mit einem satten Schuss aus der Distanz den Bundesligisten mit der Führung. Roland Sallai (77.) gelang schließlich nach Vorarbeit von Nicolas Höfler das Tor zum 2:0-Endstand.

Einen denkbar schlechten Start erwischte der Regionalligist FV Illertissen gegen Fortuna Düsseldorf. Ein Eigentor von Kevin Frisorger (3.) brachte den Matchplan des Underdogs früh durcheinander. Vincent Vermeij (26.) erzielte in der 26. Minute das zweite Tor für Düsseldorf, doch Frisorger (40.) verkürzte noch vor der Pause auf 1:2. Das Spiel blieb offen, Christos Tzolis (90.+2) erlöste Düsseldorf schließlich mit dem 3:1 in der Nachspielzeit.

Wolfsburg, Frankfurt und Kaiserslautern mit Kantersiegen

Randal Kolo Muani (37.) erzielte gegen den 1. FC Lok Leipzig nach Vorarbeit von Robin Koch im ersten Durchgang die Führung, die Mario Götze (59.), Omar Marmoush (66.) und Junior Dina Ebimbe (73.) in einer einseitigen Partie ausbaute. Jessic Ngankam (77., 88.) schraubte das Ergebnis per Doppelpack weiter in die Höhe, ehe Ebimbe (90.+1.) mit einem weiteren Tor für den 7:0-Endstand sorgte.

In Koblenz starteten die "Roten Teufel" selbstbewusst und ließen den Oberligisten aus Rheinland-Pfalz nicht ins Spiel kommen. Terrance Boyd (19.), Julian Niehues (36.) und Boris Tomiak (43.) sorgten bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Kenny Redondo (64.) gelang nach der Pause per Foulelfmeter das 4:0, Boyd (90.) setzte mit seinem zweiten Tor den Schlusspunkt.

Lukas Nmecha (8.) und Jonas Wind (9.) sorgten beim TuS Makkabi Berlin für einen perfekten Start für den VfL Wolfsburg. Tiago Tomás (54.), Yannick Gerhardt (57.) und Ridle Baku (79.) bauten die Führung nach der Halbzeit weiter aus. Tomás (89.) machte schließlich mit seinem zweiten Tor das halbe Dutzend voll.

