SpVgg Bayreuth: Mintal wird neuer Trainer

Die SpVgg Bayreuth, die bereits vor dem abschließenden 38. Spieltag in der 3. Liga als Absteiger in die Regionalliga Bayern feststeht, ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Zur neuen Saison übernimmt Marek Mintal die Mannschaft. Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig soll die Oberfranken innerhalb der nächsten beiden Jahre zurück in die dritthöchste Spielklasse führen. Bis zuletzt war der 45 Jahre alte Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz als Co-Trainer bei der slowakischen Nationalmannschaft tätig.

Als aktiver Spieler war Mintal 2003 aus seiner Heimatstadt Zilina im Nordwesten der Slowakei zum 1. FC Nürnberg gewechselt. Mit dem "Club" gewann er 2007 den DFB-Pokal. In der Bundesliga (2004/2005) sowie in der 2. Bundesliga (2003/2004 und 2008/2009) krönte sich der slowakische Angreifer jeweils zum Torschützenkönig.

Seine Trainerlaufbahn begann der 45-malige slowakische Nationalspieler als Co-Trainer bei den Profis des 1. FC Nürnberg (Juli 2013 bis Oktober 2014). Auch im Nachwuchsbereich der Nürnberger war er als Assistent tätig. Hauptverantwortlich stand Mintal anschließend bei der U 16, der U 17 sowie der in der Regionalliga Bayern an den Start gehenden U 23 des FCN an der Seitenlinie.

"Neuanfang mit klarer strategischer Ausrichtung starten"

"Mit Marek wollen wir einen Neuanfang mit einer klaren strategischen Ausrichtung starten", sagt Jörg Schmalfuß, Geschäftsführer Finanzen bei der SpVgg Bayreuth. "Wir wollen uns auf Anhieb in der Spitzengruppe positionieren, um dann in der zweiten Saison vielleicht die Rückkehr in die 3. Liga anzupeilen."

Im Jahr 2025 steigt der Meister der Regionalliga Bayern direkt in die 3. Liga auf. Bis dahin will die SpVgg Bayreuth auch das Thema Infrastruktur vorantreiben. "Da haben wir jetzt zwei Jahre Zeit, Dinge weiter anzuschieben", so Schmalfuß. Mit Mintal soll nun die Kaderplanung weiter Formen annehmen. "Wir werden in dieser Woche noch einmal mit allen Spielern sprechen, um in diesem Bereich Gewissheit zu haben."

Im abschließenden Saisonspiel in der 3. Liga gegen den FC Erzgebirge Aue am Samstag (ab 13.30 Uhr) wird die Mannschaft der SpVgg Bayreuth letztmals von Interimstrainer Julian Kolbeck betreut.

[mspw]